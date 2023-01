La spirulina è una microalga di colore verde e dalla perfetta forma a spirale. È stata definita il “cibo degli dei” perché è considerata una delle fonti alimentari di riferimento della NASA per l’alimentazione degli astronauti in volo.

Se non ne avete mai sentito parlare, dovete sapere che la spirulina è una microalga di colore verde e dalla perfetta forma a spirale. 6 grammi di spirulina hanno lo stesso apporto di vitamina A di 4 kg di mele e 200 grammi di spinaci.

È venduta sotto forma di integratore nelle erboristerie, nelle farmacie e parafarmacie, nei supermercati e anche online. Assumendone da 3 a 6 grammi al giorno, è in grado di dispiegare silenziosamente i suoi benefici.

Le proprietà della spirulina sono praticamente infinite: rafforza il sistema immunitario, contrasta la stanchezza, ha proprietà energizzanti, antinfiammatorie, antiossidanti e disintossicanti. Inoltre, aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue, il colesterolo cattivo e i trigliceridi.

Alga spirulina: come assumerla

Il dosaggio giornaliero varia da 1 a 5 grammi al giorno, ma è importante iniziare con una dose bassa e aumentare gradualmente, sopra 5g può avere controndicazioni.

È possibile assumere la polvere di spirulina diluita in un bicchiere d’acqua, in un succo di frutta o un altro composto liquido: in questo modo l’assorbimento dei nutrienti da parte dell’organismo sarà più rapido.