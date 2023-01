I benefici dell’aglio sono numerosi e dovreste considerare di aggiungere alla vostra dieta quotidiana il seguente antico rimedio tibetano.

Questa antica cura tibetana, utilizzata dai monaci buddisti per un’ampia varietà di disturbi, è semplice da preparare e poco costosa. È anche efficace per la perdita di peso.

L’aglio mantiene alte le difese dell’organismo e rafforza il sistema immunitario, elimina il grasso accumulato nel corpo, riduce i livelli di colesterolo eliminando la ritenzione di liquidi e migliora la funzione renale. Riduce inoltre i livelli di trigliceridi nel sangue. Aumenta il funzionamento del fegato, elimina le tossine dall’organismo e abbassa la pressione sanguigna.

Cura tibetana dell’aglio: come si prepara

Nel loro libro Medicina tibetana: Tibetan Medicine: Illustrated in Original Texts, Rechung Rinpoché e Jampal Kunzang raccolgono una ricetta medica fatta in casa, una sorta di olio all’aglio (chiamato “la grande medicina” nel suo nome originale).

Secondo gli autori, questa antica medicina viene utilizzata per trattare tutti i tipi di disturbi del vento.

È efficace anche nel trattamento dei disturbi legati alle palpitazioni o ai problemi mentali e può essere utilizzato da chiunque sia alla ricerca di una buona salute. La ricetta che segue vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo.

Ingredienti:

311 grammi di radici di piante di aglio

595 grammi di burro di yak, un bue che vive nelle regioni montuose dell’Asia e comune nella zona del Tibet

acqua

cereali (non specifica quali).

Preparazione:

le radici dell’aglio vengono macinate e ridotte in polvere

si cuociono in acqua finché non evapora

a questo punto, occorre mescolare l’aglio bollito con il burro di yak

metti il composto in un recipiente e lascia fermentare per 21 giorni ricoperto di chicchi di cereali.

Il libro riporta che le persone dovrebbero consumare piccole dosi o gocce del preparato a base di aglio 20 minuti prima dei pasti principali.

Per ottenere risultati ottimali, è necessario utilizzare un contagocce per somministrare le gocce per dieci giorni.

Cura tibetana dell’aglio: tutti i benefici

L’aglio è noto per i suoi benefici per la salute e viene utilizzato nella medicina tibetana fin dall’antichità.

aiuta a perdere peso

riduce i livelli di grasso nel corpo e nel sangue

abbassa i livelli di “colesterolo cattivo” (LDL)

aiuta a purificare il fegato, migliorandone il funzionamento

migliora la circolazione

combatte l’eccessivo accumulo di liquidi nel corpo

fa bene ai reni

rafforza il sistema immunitario

controlla l’ipertensione

ha effetti antiossidanti.

Inoltre, il bulbo dell’aglio contiene allicina, un principio attivo che ha proprietà antibiotiche.