Le proprietà dimagranti dell’olio di semi di lino sono dovute principalmente alla sua capacità di attenuare il senso di fame, di migliorare lo stato di salute del sistema digerente e di favorire la motilità intestinale.

Diversi studi hanno rivelato che i semi di lino hanno dei componenti che favoriscono il buon funzionamento di molte parti del corpo. Questo super alimento possiede delle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, disintossicanti ed antiallergiche.

I semi di lino migliorano l’apparto cardiovascolare e quello digerente; servono a prevenire malattie come il cancro, l’artrite e i sintomi della menopausa. Infine, tra i tanti benefici, ricordiamo che i semi di lino servono anche per perdere peso in modo del tutto naturale.

I semi di lino aiutano a perdere peso

I semi di lino sono un’ottima alternativa per chi desidera perdere i chili di troppo. Per raggiungere questo obiettivo, bisogna bruciare calorie e in questo senso i semi di lino svolgono un ruolo importante. Come vi abbiamo già anticipato, i semi di lino possiedono proprietà antiossidanti che migliorano il metabolismo.

La fibra alimentare che contengono dà una maggiore sensazione di sazietà e questo aiuta a prevenire l’ansia. Grazie agli acidi grassi Omega 3, inoltre, i semi di lino diminuiscono la voglia di zucchero e dolci.

Semi di lino per dimagrire

Prima di cominciare questo trattamento, l’ideale è consultare un nutrizionista che vi dirà qual è la dose corretta di cui il vostro organismo ha bisogno.

In generale, si raccomanda di assumere tre cucchiai di semi di lino al giorno, distribuiti durante la giornata, quindi per cominciare potete assumere la dose consigliata suddividendola in tre razioni che coincideranno con i tre pasti principali.

Per ogni cucchiaio di semi di lino macinati dovete bere un bicchiere d’acqua. Visto che le razioni di semi di lino sono 3, allora dovrete bere 3 bicchieri d’acqua prima di ogni pasto.

Un’alternativa è aggiungere la stessa quantità di semi di lino ad alimenti quali cereali, yogurt, frullati ed insalate. Le proprietà dimagranti dei semi di lino non verranno alterate ed otterrete comunque degli ottimi risultati.