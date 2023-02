Il cibo che mangiamo ha determinate caratteristiche. Mangiare questo o quell’ingrediente ha effetti, più o meno positivi, sul nostro corpo.

A volte la scienza in cucina ci sorprende ancora di più, soprattutto quando si tratta di “combinazioni” così semplici e comuni per la maggior parte delle persone.

È il caso del latte aggiunto al caffè. A dire il vero, probabilmente nessuno finora si era posto il problema delle proprietà di questa combinazione a pochi minuti dal suono della sveglia e con una tazza fumante di caffellatte pronta per essere gustata.

Eppure, è stato dimostrato che questa combinazione ha effetti molto interessanti sulla nostra salute, non solo migliorando la digestione ma anche riducendo l’infiammazione del nostro corpo.

L’aggiunta di latte al caffè ogni mattina può avere un effetto antinfiammatorio sull’organismo. Ciò è dovuto alla presenza di specifici antiossidanti combinati con proteine, che hanno un effetto inibitorio sull’infiammazione delle cellule immunitarie. Da ciò gli studiosi sperano di approfondire gli effetti sulla salute umana.

Ogni volta che batteri, virus e altre sostanze estranee entrano nel corpo, il nostro sistema immunitario reagisce dispiegando globuli bianchi e sostanze chimiche per proteggerci. Questa reazione è comunemente nota come infiammazione.

Una semplice tazza di caffè con latte, dunque, è un toccasana per il nostro organismo.

Il perché dell’effetto antinfiammatorio del binomio latte-caffè è, invece, una questione di scienza.

Lo studio

Gli antiossidanti, noti come polifenoli, si trovano nell’uomo, nelle piante, nella frutta e nella verdura e anche nel caffè. Sono noti per i loro effetti positivi, in quanto aiutano a ridurre lo stress ossidativo nell’organismo che dà origine all’infiammazione. Se combinati con le proteine, come quelle del latte, il loro effetto è addirittura amplificato.

Lo studio è stato condotto dal Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione, in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Animali dell’Università di Copenhagen.

I ricercatori hanno applicato un’infiammazione artificiale alle cellule immunitarie. Alcune cellule hanno ricevuto varie dosi di polifenoli che avevano reagito con le proteine, mentre altre hanno ricevuto solo polifenoli. È emerso che queste ultime erano due volte più efficaci nel combattere l’infiammazione rispetto alle cellule a cui erano stati aggiunti solo i polifenoli.

“È interessante”, ha dichiarato Andrew Williams, autore senior dello studio, “aver osservato l’effetto antinfiammatorio negli esperimenti sulle cellule. Il prossimo passo sarà studiare gli effetti negli animali”.