Il cane si morde la coda?: ecco perchè lo fa

Vedere un cane che insegue e morde la sua coda è un’immagine piuttosto nota che talvolta suscita ilarità in chi la osserva, in quanto può sembrare un comportamento buffo.

Si tratta di un comportamento dovuto in genere alla scoperta della coda da parte del cane quando è ancora cucciolo e quindi non ha ancora completa cognizione del suo corpo, questo atteggiamento rappresenta un po’ un gioco.

Questo però non è un atteggiamento sempre normale. Se il cane lo fa per molto tempo e con una frequenza diversa rispetto a quello che è considerato uno standard, potrebbe esserci alla base anche una motivazione più seria del previsto.

Ci sono alcuni aspetti che dovrebbero portarci a porci delle domande sulle condizioni psico-fisiche del nostro cane quando si ostina a rincorrersi la coda. In particolare, bisogna valutare se il cane può essere mosso da una delle seguenti motivazioni.

Si potrebbe trattare di una condizione di ansia dovuta a scarsa interazione con i propri simili o stress per una situazione particolare, come ad esempio l’arrivo di un nuovo animale in casa o un cambio di abitudini da parte del proprietario, dovuto per esempio alla nascita di un figlio.

Il cane può mordersi la coda anche per esternare il proprio bisogno di ricevere attenzioni. Forse Fido potrebbe avere la necessità di stare più tempo in compagnia, o di giocare più tempo all’aria aperta o ancora di fare più movimento. In questi casi basterebbe una semplice passeggiata in compagnia al parco.

Un altro elemento da prendere in considerazione è la possibilità che il comportamento ossessivo del cane nasconda un disturbo di tipo neurologico, o fastidio nella zona posteriore che potrebbe essere riconducibile alla presenza di pulci e parassiti. Ecco allora che una visita dal veterinario può essere la soluzione più efficace.