Il sale grosso è un deodorante naturale è utile per togliere il cattivo odore dalle scarpe! Le vostre scarpe possono di nuovo riacquistare freschezza e il profumo grazie al sale grosso.

Riempite dei piccoli vasetti di sale grosso e collocatele nella vostra scarpiera…in pochi giorni il cattivo odore della scarpiera scomparirà.

Se invece volete agire direttamente nella scarpa, vi basterà semplicemente mettere il sale direttamente nella vostra scarpa!!

Però dovrete farlo agire per una giornata intera per vedere il risultato.

Sale grosso e rimozione macchie e cattivi odori

Può essere usato anche come sterilizzante delle spugne che usiamo per lavare il bagno, i piatti, il lavandino oppure per eliminare le macchie ostinate come quelle del vino.

Inoltre, il sale grosso se posizionato negli armadi, o negli angoli della casa, riuscirà, in modo semplice ad eliminare l’umidità in eccesso. Il sale grosso viene utilizzato anche contro il calcare. Per esempio, riuscirà a rigenerare completamente i vasi per le piante che sembravano ormai da buttare