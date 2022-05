Il limone bollito è un vero e proprio toccasana per depurare l’organismo e rimettersi in forma in poco tempo. Perfetto per aiutare a perdere peso, l’agrume è ricco di proprietà nutritive, non solo nella polpa ma anche nella buccia.

Mangiarla (visto il gusto decisamente amato) può risultare difficile ai più, motivo per il quale si consiglia di lasciarla bollire in acqua per ottenere un decotto a prova di salute e – non in ultimo – di bilancia.

Prendete 3 limoni non trattati, tagliateli a metà e metteteli a bollire sul fuoco per almeno 5 minuti. Ultimata la cottura, filtrate il liquido, lasciatelo raffreddare e sorseggiate. Questa variante di acqua e limone è perfetta per essere consumata la mattina, a stomaco vuoto prima di fare colazione, oppure la sera, poco prima di coricarsi.

Gustosa sia fredda che calda, può essere resa meno aspra aggiungendo un cucchiaino di miele, che oltre a zuccherarla ne aumenterà i benefici. Quali sono? Innanzitutto, l’acqua calda vi aiuterà di prima mattina ad idratare il corpo, risvegliando le funzioni vitali e rendendovi più energici.

Il limone inoltre contiene pectina, sostanza che consente di inibire il senso di fame, favorendo la digestione ed aiutando ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue. Acqua e limone, poi, bevuta a stomaco vuoto, ha un fortissimo potere alcalinizzante, aiutando ad eliminare le tossine accumulate ed a rafforzare le difese immunitarie.

Non in ultimo, come anticipato, il limone è un vero e proprio alleato del girovita, sgonfiando la pancia, stimolando la diuresi e contrastando la formazione della fastidiosa cellulite, regalando quindi un corpo in forma e snello.

Il consiglio è di inserire il limone bollito all’interno della propria routine quotidiana, abbinandolo ad una dieta ipocalorica, varia ed equilibrata.

Gli amanti dei gusti forti possono anche aggiungere durante la cottura un pezzettino di zenzero, radice piccante dalle note proprietà termogeniche, che consentirà di riattivare il metabolismo e di bruciare i grassi più velocemente.