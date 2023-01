Il miso è un alimento fermentato originario del Giappone, anche se è un ingrediente importato dalla Cina. È spalmabile e saporito: un’aggiunta perfetta a qualsiasi piatto!

Il miso è una pasta densa e salata ottenuta dalla fermentazione dei semi di soia. In Giappone viene spesso servito come zuppa con cereali o riso, ma può essere consumato anche da solo, come condimento.

Pur essendo originario dell’Estremo Oriente, il miso è diventato sempre più popolare nel mondo occidentale per il suo valore nutrizionale e i suoi benefici per la salute.

Ogni anno in Giappone si producono oltre mezzo milione di tonnellate di miso e più di duemila stabilimenti lo producono esclusivamente.

Benefici e proprietà

Il miso è un alimento di origine vegetale, consigliato anche a chi segue diete vegane e vegetariane. Contiene molte vitamine del gruppo B (2 milligrammi per 100 grammi di prodotto) ed enzimi, che lo rendono ricco di proteine.

Il miso offre molti benefici per la salute, grazie alla sua composizione.

Essendo ricco di batteri buoni e probiotici, il miso può aiutare chi soffre di irregolarità intestinale. Inoltre, aiuta l’organismo ad assimilare i nutrienti in modo più efficiente, in modo da fare il pieno di vitamine e minerali utili per un corpo ben funzionante, ogni parte del quale ha bisogno della sua parte!.

Poiché contiene enzimi che possono favorire la digestione, il miso può essere un valido alleato per perdere peso e ritrovare la forma.

In questo modo, non soffriremo di gonfiore di stomaco o di sensazioni di pienezza che si verificano poco dopo aver mangiato.

Il miso è una buona opzione per chi soffre di stitichezza, in quanto può contribuire alla salute e al corretto funzionamento dell’intestino. Il miso è anche ricco di vitamine del gruppo B, che contribuiscono ad accelerare il metabolismo.

Tutto questo si traduce in una maggiore energia, che aiuta a bruciare ancora più calorie nel corso della giornata.

Inoltre, il miso contiene vitamine e minerali, come la A e il calcio, il magnesio e il ferro, tutti necessari per la salute.