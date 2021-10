Il sale marino, è in grado non solo di prevenire, ma di curare tantissimi disturbi. I sali da scegliere: Tre sono i sali cristallini da scegliere: quello integrale dell’Atlantico francese, quello rosa himalayano e il fiore di sale a cui abbiamo accennato poco sopra.

Un consiglio in più: per un mese prendete un bicchiere di acqua tiepida con un cucchiaino di sale tutte le sere prima di dormire; rinforzerete le difese immunitarie e avrete un miglioramento netto della peristalsi intestinale e una digestione più facile. Volete i denti sani, senza carie?

Fate degli sciacqui con la stessa soluzione idrosalina: evita l’impianto e l’insediamento dei batteri e disinfiamma le gengive. Questi sciacqui sono utili anche per chi soffre di alitosi o di infiammazioni della gola o di faringite.

Volete evitare l’invecchiamento cutaneo? Determinante il bagno con il fiore di sale marino. Fate riscaldare l’acqua della vasca fino al punto più caldo e aggiungetevi 1 chilo e mezzo di sale: mischiate bene perché si sciolga completamente e poi immergetevi. Non solo questo bagno è fondamentale in caso di acne, ascessi, gonfiori, irritazioni, punture d’insetto; ma è utilissimo anche per i disturbi muscolari, le contratture, le distorsioni, il mal di schiena.

Un elisir anche per lenire piccoli dolori

Gli impacchi di sale marino sono importantissimi dopo ogni trauma: evitano l’edema e l’infiammazione dei tessuti. Volete un potente antiage? Usate il guanto di sale. Si tratta di una cosa semplicissima: ci si mette un guanto di crine, dopo averlo immerso nella soluzione idrosalina, due cucchiai di sale in un litro d’acqua, si mescola e lo si massaggia dolcemente sul viso.

È il più potente depurativo della pelle, determinante in città dove siamo immersi nello smog ed è una formula magica contro l’invecchiamento.

I cristalli di sale sono una vera panacea non solo per il corpo. Più di una ricerca infatti ha messo in luce che un bicchiere d’acqua, in cui venga sciolto un cucchiaino di sale cristallino, ha una notevole azione antistress, antiansia e antidepressiva, soprattutto se associato all’esposizione alla luce solare, come possiamo ben fare in questo mese. Naturalmente condiremo i cibi solo con questo sale che insaporisce gli alimenti e contemporaneamente ci cura.

Il sale marino è antinfiammatorio e anti-cellulite

Le proprietà antinfiammatorie del sale marino sono utili per sciogliere le rigidità muscolari e articolari, per alleviare mal di schiena e cervicale e anche per curare i disturbi di denti e bocca. Puoi usarlo inoltre per trattare le infezioni a carico della pelle, disinfettandola e purificandola a fondo, e ti aiuta persino a ottenere una chioma sana e senza forfora.

Il sale marino ha anche virtù decongestionanti che vanno a vantaggio di gola, naso, polmoni e bronchi: è un vero aerosol naturale. Alcune particolari varietà, come i sali del Mar Morto, sono indicate per contrastare gli inestetismi della cellulite perché sono particolarmente ricche di minerali snellenti come magnesio e potassio.

E a tavola? Usane poco ma di buona qualità

Se viene usato sulla pelle e sui tessuti porta solo benefici, ma è risaputo che a tavola, invece, la quantità di sale deve essere moderata. Il problema è che a volte ne consumiamo troppo senza accorgercene, perché molti alimenti industriali (più o meno insospettabili) ne contengono delle dosi. Su Salute Naturale Extra di questo mese ti spieghiamo come riconoscere ed evitare queste insidie nascoste e in più ti mostriamo le varietà di sale provenienti da tutto il mondo: così, senza rinunciare ai cristalli salini, puoi scegliere quelli giusti per dare sapore alle tue pietanze senza eccessi per la salute.