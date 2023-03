I benefici del Tai Chi sono così vari e profondi che i medici professionisti lo chiamano “medicina in movimento”.

I movimenti lenti e circolari sono una forma di massaggio che può essere utilizzata come aiuto al rilassamento perché non stimola in alcun modo i muscoli. La crescente popolarità del Tai Chi, una forma di esercizio dolce che combina meditazione e movimenti fisici, è dovuta sia alla sua efficacia come esercizio a basso impatto sia ai benefici per la salute che offre. Gli studi hanno dimostrato che questa antica arte marziale cinese ci aiuta fisicamente (oltre che mentalmente) se praticata regolarmente.

Il Tai Chi va bene per tutti

Il Tai Chi, che si basa sull’arte marziale cinese del Taijiquan ma è stato trasformato in una forma di rilassamento e di pratica della consapevolezza, può giovare a chiunque, anche alle persone che hanno appena subito un intervento chirurgico o sono costrette su una sedia a rotelle. In un articolo pubblicato su Harvard Health, si spiega che i movimenti dolci e i diversi gradi di intensità degli esercizi di Pilates li rendono accessibili anche a chi non è già in ottime condizioni fisiche.

Il Tai Chi allunga la vita

Quando vogliamo mettere sotto sforzo il nostro corpo non ci viene da pensare come prima opzione al Tai Chi, ma in realtà è un errore. Il dottor Michael Irwin, professore di scienze comportamentali e direttore del Mindful Awareness Research Center dell’UCLA, afferma che “le persone che praticano il Tai Chi raggiungono livelli di forma fisica simili a quelli di chi segue lunghe passeggiate o altre forme di terapia fisica”.

Uno studio del 2013 pubblicato sull’American Journal of Epidemiology ha rilevato che i benefici delle arti marziali sono paragonabili a quelli ottenuti facendo jogging e altre forme di attività fisica regolare.

Il Tai Chi e la meditazione

Oltre a essere una “medicina in movimento”, il Tai Chi è anche una forma di meditazione.

Il Tai Chi è un’arte che include i benefici della meditazione durante l’esercizio fisico. Per fare bene il Tai Chi, bisogna concentrarsi sui movimenti e non pensare ad altro: in caso contrario, non si può fare il vero Tai Chi.

Chi avesse difficoltà a praticare la meditazione da fermo, può trovare qui la sua pratica ideale, con risultati simili a quelli che si possono ottenere con la meditazione classica. Secondo i dettami dell’arte marziale, chi la pratica arriva a “sbloccare” il flusso di qi, una forza energetica che fluisce attraverso il corpo; inoltre si promuove l’equilibrio tra yin e yang, gli elementi opposti che mantengono l’universo in equilibrio”.