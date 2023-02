Un recente studio pubblicato sul Journal of Veterinary Behaviour ha approfondito i disturbi comportamentali dovuti alla paura e all’ansia nei cani. I risultati suggeriscono che l’attività sportiva insieme ai loro simili è la migliore cura per i nostri amici a quattro zampe. Un vero toccasana se combinato con gli istinti naturali dell’animale e con l’ambiente.

Un gruppo di ricercatori ha dimostrato che i nostri amici a 4 zampe possono trarre ancora più beneficio dall’attività all’aperto se svolta insieme ad altri cani. Una fenomenale terapia di gruppo!.

Lo studio ha coinvolto 1308 cani con comportamenti paurosi o ansiosi. Ai loro proprietari è stato consegnato un questionario in cui veniva chiesto come affrontavano i problemi comportamentali del loro animale.

Alcuni si sono rivolti a un educatore esperto, altri al proprio veterinario di fiducia valutando la sterilizzazione o l’uso di farmaci naturali.

I ricercatori hanno preso in considerazione un’intera gamma di fobie, come la paura della folla, dei rumori, del veterinario, dei traslochi, l’ansia da separazione e il disturbo da stress post-traumatico.

Per ogni fobia hanno valutato i rimedi più efficaci. Per l’ansia generalizzata, gli esperti concordano sul fatto che il miglior trattamento è l’esercizio fisico, come i corsi di agilità o il flyball, una sorta di staffetta tra cani.

Questo allenamento può essere combinato con sessioni di gioco e stimolazione mentale, molto utili per contrastare le paure situazionali (ad esempio, la paura di essere lasciati soli).

Affinché i cani traggano il massimo beneficio da questi trattamenti, è importante seguire i loro istinti naturali e scegliere attività che li alimentino di conseguenza.

I cani da pastore possiedono un’abilità unica di cui l’uomo ha beneficiato per secoli. In qualità di massimi esperti mondiali di comportamento canino, sappiamo che i disturbi d’ansia non sono solo un problema per il cane, ma possono essere un problema serio per chiunque viva con loro.

Questo studio ha dimostrato che i cani da pastore possono beneficiare di un addestramento comportamentale per gestire l’ansia. Il professor Nicholas Dodman, uno degli autori dello studio, ha dichiarato di aver visto un grande miglioramento nel suo cane dopo averlo iscritto a un corso di pastorizia. Ha inoltre affermato di ritenere che ciò sia vero anche per altri cani.