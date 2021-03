Immunità contro il Covid: parla l’esperto

Quanto dura l’immunità al coronavirus? Se ho contratto il Sars-CoV-2 (o un qualsiasi coronavirus del raffreddore), sono più protetto contro il Covid-19? Sono domande che in molti continuano a porsi, a più di un anno dallo scoppio della pandemia. E a fornire qualche risposta è l’immunologo Alessandro Sette, italiano migrato negli Usa dove dirige il dipartimento di ricerca sui vaccini del La Jolla Institute of Immunology, in California. In un’intervista del Corriere della Sera, Alessandro Sette ha approfondito diversi aspetti dell’immunità, sia quella naturale che quella indotta dai vaccini.

Quanto dura l’immunità

Già lo scorso novembre, Sette aveva osservato che per il 90% delle persone l’immunità naturale può durare almeno 8 mesi, durante i quali il sistema immunitario è ancora in grado di proteggere l’individuo. Un’osservazione ribadita nell’intervista del Corriere, dove Sette ha aggiunto che il restante 10% può però reinfettarsi.

Immunità naturale o vaccino: quale protegge di più

Proteggono di più gli anticorpi prodotti naturalmente dopo l’infezione o quelli indotti dal vaccino? Uno studio di due ricercatori dello Scripps Research Institute di La Jolla aveva evidenziato che per alcune malattie funziona meglio l’immunità naturale, per altre invece è più forte quella stimolata dal vaccino; per Alessandro Sette, nel caso del Covid-19, vale la seconda, “più virogosa“.

Quanto all’efficacia dei vaccini contro le varianti, Sette non ha dubbi: funzionano e proteggono sia dalle complicanze che dalle infezioni.

Una domanda interessante su cui si sta interrogando l’immunologo è: “Se io ho avuto un raffreddore recente da coronavirus, sarò più protetto contro il nuovo Sars-Cov-2? Stiamo cercando la risposta. E potrebbe essere un sì“.