I ricercatori del King’s College di Londra e del Quadram Institute, un centro di ricerca sulla salute alimentare di Norwich, hanno sviluppato un nuovo tipo di pane che riduce l’assunzione di calorie facendo sentire le persone sazie più velocemente.

Gli esperti hanno realizzato un pane con farina di ceci (anziché di grano) e sostengono che le misure adottate potrebbero contribuire a frenare la fame e a ridurre l’obesità.

Tuttavia, gli esperti affermano che il solo passaggio alla farina integrale non sarà sufficiente per chi cerca di recuperare la propria salute. Gli esperti avvertono che le persone devono mantenersi fisicamente attive e mangiare correttamente in generale se vogliono avere una prospettiva di vita migliore a lungo termine.

Lo studio, condotto dal Quadram Institute e da PuseON Foods, è unico nel suo genere in quanto esamina questo nuovo prodotto.

Le farine di legumi ricavate da ceci, lenticchie o fagioli possono conservare alcuni dei benefici nutrizionali insiti nei legumi interi solo se vengono sottoposte a una macinazione tradizionale per abbattere la struttura fibrosa.

Secondo gli scienziati, questo nuovo metodo di macinazione potrebbe essere utilizzato per migliorare gli alimenti a base di farina, aggiungendo ulteriori benefici nutrizionali.

Nello studio, i ricercatori volevano scoprire se il passaggio da un tipo di alimento all’altro potesse influenzare il senso di soddisfazione delle persone e se influisse sui loro livelli di sazietà, oltre che sugli ormoni della glicemia e dell’insulina.

Per la ricerca, gli scienziati hanno preparato tre diversi tipi di panini. Uno è stato preparato con la normale farina di frumento bianco; gli altri due hanno sostituito il 30 o il 60% della farina con la farina di ceci di PulseON Foods.

Sono state reclutate 20 persone sane di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Ognuno di loro ha consumato panini, serviti con marmellata di fragole, in tre giorni diversi, dopo un digiuno di 12 ore.

Prima di mangiare il panino, a ogni partecipante è stato prelevato un campione di sangue. Poi, nelle quattro ore successive al consumo di pane, sono stati prelevati altri otto campioni e sono stati valutati i livelli di fame percepiti da ciascun partecipante prima e dopo il consumo di pane.

La ricerca non includeva alcun commento sul gusto del pane preparato con una speciale farina di ceci. I risultati, pubblicati sull’American Journal of Clinical Nutrition, mostrano che coloro che hanno mangiato questo tipo di pane avevano livelli “significativamente” più alti di ormoni della sazietà nel sangue rispetto a quelli che non contenevano questo ingrediente.

Il “semplice passaggio” alla miscela di cellule di ceci potrebbe aiutare le persone a sentire meno la fame e a mangiare troppo, riducendo il rischio di obesità.