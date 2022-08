Non accenna a placarsi l’emergenza incendi sul Carso: oggi, sabato 6 agosto 2022, è divampato un nuovo incendio vicino alla stazione di servizio di Duino Nord. Le fiamme hanno invaso l’area boschiva del circondario e i venti di Bora hanno reso molto più complicati i soccorsi.

Dove è stata chiusa l’autostrada e la ferrovia

Stando a quanto riportato da Ansa, il tratto di autostrada interessato è quello della A4 tra Villesse – Sistiana in entrambe le direzioni. La chiusura è stata resa necessaria per non congestionare ulteriormente il traffico a Monfalcone e dintorni. Autovie inoltre ha attivato il by pass di Villesse per chi da Venezia viaggia verso Trieste, mentre è stato chiuso il casello di Redipuglia. Inoltre, si apprende, è stato stoppato il traffico ferroviario tra Trieste e Venezia.

A complicare la situazione, oltre ai venti di bora, anche la giornata da bollino nero che ha riguardato proprio la barriera autostradale di Lisert. Inoltre, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per scongiurare lo scoppio di una bombola del gas circondata dalle fiamme del nuovo incendio sul Carso.

Il vicesindaco di Duino, Mitja Petelin, ha dichiarato che “i residenti tentavano disperatamente di tenere lontano il fuoco dal bombolone con estintori e pompe di irrigazione da giardino. L’arrivo dei soccorritori ha davvero scongiurato il peggio”. Ai cittadini è stato chiesto di non muoversi di casa se non per casi di estrema necessità.