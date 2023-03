Se amate gli infusi, questo articolo fa per voi. Vi parleremo dell’infuso di rosmarino, una delle erbe aromatiche più diffuse nella cucina mediterranea.

La famiglia botanica del rosmarino, Laminaceae, è legata alla nostra storia da molte leggende e curiosità.

La pianta del rosmarino ha foglie aghiformi molto profumate e aromatiche. È noto fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche: le foglie e i rametti di questa pianta sono stati tradizionalmente utilizzati per guarire, per scopi estetici, ecc.

Il rosmarino è stato a lungo utilizzato per le sue proprietà medicinali: gli antichi Greci ed Egizi lo impiegavano per curare i dolori articolari, i dolori muscolari e, cosa più famosa, per disinfettare le case.

È inoltre provato che i rametti di questa preziosa pianta hanno il potere di contrastare l’invecchiamento cellulare e di stimolare la memoria, la concentrazione e tutte le attività cerebrali.

La pianta contiene ferro, calcio, vitamine C e B6 che aiutano l’organismo a digerire il cibo e favoriscono la funzione gastrointestinale. A sua volta, favorisce la funzionalità del fegato e della cistifellea.

In particolare, i fiori di questa pianta hanno proprietà antibiotiche che aiutano a combattere infiammazioni e infezioni intestinali.

Per le sue numerose virtù, il rosmarinus officinalis è considerato un principe tra le erbe. Il suo aroma e la sua fragranza rendono i cibi grassi più digeribili e leggeri, il che ha portato all’uso della pianta nelle preparazioni erboristiche per secoli.

Il rosmarino è un alleato preventivo essenziale per la salute di tutto il nostro organismo, se usato regolarmente in dosi adeguate.

Vediamo come ottenere il massimo da questa pianta benefica, utilizzandola da sola o in combinazione con altri ingredienti naturali.

Come preparare un infuso al rosmarino

Il modo più semplice e diretto per sfruttare al meglio le proprietà benefiche e curative del rosmarino è la preparazione di un infuso o di una tisana calda.

Assumere bevande preparate con ingredienti naturali è una buona abitudine che può contribuire alla nostra salute e al nostro benessere.

È sufficiente aggiungere acqua e aghi essiccati in una pentola, oppure mettere i rametti freschi direttamente nelle tazze. Lasciare in infusione per 20 minuti prima di bere.

Per ridurre al minimo la dispersione dei nutrienti volatili, si consiglia di coprire il recipiente e di bere il decotto non appena raggiunge una temperatura apprezzabile.

Le proprietà balsamiche di questa pianta possono essere sfruttate anche inalando il vapore di un infuso appena preparato per trovare sollievo dai disturbi stagionali, come raffreddore e tosse.

L’infuso di rosmarino, consumato con regolarità, aiuta l’organismo:

combatte i radicali liberi

stimola la memoria

coadiuva il fegato

contrasta l’invecchiamento della pelle

contrasta l’imbiancamento e la caduta dei capelli.

Il rosmarino è una pianta medicinale che dovrebbe essere sempre presente nel vostro giardino o balcone. Vi diamo alcuni consigli per sfruttare al meglio le foglie di rosmarino, sia fresche che essiccate.

Infuso al rosmarino per dimagrire

Abbiamo visto come il rosmarino possa aiutare a mantenere il nostro corpo sano e giovane, ma questa erba ha anche proprietà anti-invecchiamento che la rendono ideale per la perdita di peso.

Sebbene il rosmarino abbia molte proprietà benefiche, non è una pianta magica e quindi assumerlo quotidianamente non farà perdere peso pur mangiando in modo sregolato.

Il Rosmarinus officinalis favorisce la diuresi, abbassando i livelli di glucosio nel sangue e offrendo quindi un valido aiuto a chi soffre di diabete. Favorisce inoltre la funzionalità epatica e l’eliminazione delle tossine, come abbiamo già detto.

Pertanto, l’infuso di rosmarino, associato a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano, può aiutare a prevenire il gonfiore dovuto alla ritenzione idrica.

Grazie alle sue proprietà digestive, la tisana al rosmarino può ridurre la sensazione di pesantezza allo stomaco dopo un pasto abbondante.

Il rosmarino e la salvia sono particolarmente indicati per migliorare la digestione. Aiutano a liberare il fegato dalle tossine che vi si sono accumulate.

Proprietà benefiche del rosmarino

Il come abbiamo visto il nostro organismo può trarre moltissimi benefici dall’assunzione del rosmarino. Svolge inoltre un’azione rigenerante per la pelle e la memoria, grazie alle sue potenti proprietà antiossidanti. Può essere utilizzato anche come coadiuvante da chi sta cercando di perdere qualche chilo o di mantenere la linea: la sua azione di drenaggio lo aiuta!

Fa bene anche a chi soffre di diabete, abbassando la concentrazione di glucosio nel sangue, e a chi soffre di depressione, aiutando a contrastare l’ansia.

Controindicazioni

Sebbene tutti questi rimedi casalinghi abbiano benefici comprovati, si dovrebbe comunque evitare di assumere una quantità superiore a quella consigliata per evitare effetti collaterali indesiderati.

Ad esempio, le persone affette da epilessia dovrebbero evitare di utilizzare il rosmarino in dosi elevate. Sebbene non siano noti i pericoli di un consumo a basso livello da parte di donne incinte o madri che allattano, livelli elevati possono causare crisi epilettiche.