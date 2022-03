Si può ingrassare anche se a dieta, qualsiasi essa sia. Alcuni nutrizionisti, affermano infatti, che credere che una dieta funzioni sia piuttosto un luogo comune.

La prima ragione è che il vostro cervello crede di stare patendo la fame. Inoltre, in molti casi sembra che le conseguenze fisiche e psichiche sfociavano nell’ossessione del cibo, perciò una volta che i soggetti tornavano a casa rompevano la dieta o peggio ancora si abbuffavano, con la conseguenza di recuperare tutto il peso perduto.

Si tende a ingrassare quando si è a dieta poichè di per sè è un’esperienza stressante. La limitazione delle calorie produce inoltre l’ormone dello stress che porta all’aumento di peso. Uno studio ha anche dimostrato l’esistenza di due tipi di mangiatori: controllati e intuitivi.

I primi prendono nota di tutto, mentre i secondi ascoltano il proprio corpo e perciò tendono meno a ingrassare, senza il bisogno di mettersi a dieta. Un’altra ragione risiede sempre nel cervello.

L’ormone chiamato leptina è prodotto dalle cellule grasse e viaggia nel sangue verso il cervello. Esso dice all’ipotalamo quanta energia è disponibile e riduce il valore e l’attrazione del cibo per coloro che hanno una quantità normale di energia.

Durante una dieta, il livello di leptina diminuisce, rendendo ogni cibo accattivante. Ad ogni modo, secondo una ricerca, il 95% delle diete fallisce e a lungo termine si riacquista ogni etto perduto.

Anche il metabolismo non sta dalla vostra parte, poichè cambia quando le persone si muovono al di fuori della propria ampiezza di peso ottenuto, ovvero il peso che il vostro cervello che mantiene per rimanere stabili.

Molte persone pensano che sia una questione di forza di volontà, ma in realtà è il sistema di ricompensa che agisce a un livello profondo.

Non fidatevi nemmeno delle tabelle nutrizionali, poichè possono presentare degli errori nel conteggio delle calorie contenute. Infine, si tende a ingrassare quando si è a dieta poichè si passa come in un circolo vizioso a perdere o ad acquistare sempre la stessa quantità di peso. Bisogna però considerarsi come dei riclicatori piuttosto che dei manutentori di peso.