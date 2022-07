Presenza di Listeria monocytogenes. L’insalata russa ‘Bontà gastronomiche‘, venduto in confezioni da 250 grammi, è stata richiamata dal Ministero della Salute e sarà ritirata dai supermercati per rischio chimico. Ecco cosa dovete fare nel caso in cui abbiate acquistato il prodotto.

Il numero del lotto

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha spiegato che il lotto di pesce spada ritirato è il numero PA200522.

È stato prodotto in Italia, nello stabilimento di Ladispoli (in provincia di Roma) della Gastronomy SRL.

a data di scadenza del lotto in questione è il 20 luglio 2022.

Cosa fare se si è acquistata l’insalata russa richiamata

Se avete acquistato questo lotto di insalata russa, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarlo.

È invece opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso.