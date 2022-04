Attenzione! Sono stati di recente richiamati, in via precauzionale, alcuni lotti di due noti integratori alimentari. Ecco di quali si tratta.

Prosegue la scia dei richiami! Questa volta ad essere ritirati dagli scaffali alcuni lotti di due integratori alimentari. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e in particolare marca e numero di lotti.

I due integratori soggetti a richiamo sono: Levelip duo e LEVELIP TRIOL compresse 20CPR, integratore alimentare utile per controllare i livelli di colesterolo nel sangue e ridurre i rischi cardiovascolari.

Il motivo? A causa di una non conformità di tipo analitico riscontrata nelle compresse appartenenti ai seguenti lotti:

LEVELIP DUO 20 compresse rivestite, Paraf. 978869360: lotto G0D097 scad. 04/2022; lotto G0I112 scad. 09/2022; lotto G1C186 scad. 03/2023; lotto G1G047 scad. 07/2023; lotto G1H025 scad. 08/2023; lotto G1H030 scad. 08/2023; lotto G1M035 scad. 11/2023; lotto G1M036 scad. 11/2023;

LEVELIP TRIOL 30 compresse, Paraf. 979816713: lotto G0L206 scad. 10/2022.

Sempre in base a quanto riportato sul sito dello Sportello dei Diritti, si invita a “Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita“. Si precisa, comunque, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.