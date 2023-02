A volte il mal di schiena può essere un segnale di infiammazione dell’intestino.

La regione intestinale e quella lombare sono molto vicine tra loro; l’intestino è anche a contatto con la colonna vertebrale e con i muscoli che la sostengono. Il muscolo ileo-psoas, che si trova in profondità sulla parete posteriore dell’addome, è il più vicino al sistema intestinale. Pertanto, l’irritazione cronica dell’intestino può avere conseguenze negative sui muscoli della schiena, che possono irrigidirsi e diventare dolenti.

Non esistono test precisi per stabilire se la lombalgia derivi effettivamente dall’intestino. Tuttavia, la presenza di alcuni sintomi e manifestazioni può far sospettare un rapporto di causa-effetto. Si tratta in particolare di gonfiore e costipazione, dolore lombare diffuso che non dipende da movimenti specifici, sensazione di bruciore e diffusione del dolore alle gambe e al basso ventre.

In questo articolo parleremo della relazione tra l’intestino e la colonna vertebrale lombare. Vedremo come alcune lombalgie possano essere reali nonostante gli esami diagnostici negativi (ad esempio, l’RX della colonna vertebrale). Discuteremo i motivi per cui gli strappi addominali possono portare al mal di schiena e verranno forniti consigli ed esercizi per far scomparire il mal di schiena.

Intestino e mal di schiena

L’intestino e la colonna vertebrale sono molto vicini, a volte addirittura a contatto. L’intestino è in stretta relazione con diversi muscoli che hanno origine dalla colonna vertebrale (muscolo ileo-psoas).

L’infiammazione dell’intestino causata da un’alimentazione scorretta o dalla mancanza di una corretta idratazione può provocare alcune situazioni che possono portare a un sovraccarico della colonna vertebrale lombare e quindi al dolore.

Colonna vertebrale e intestino

L’intestino è collegato alla parete addominale posteriore e alla colonna vertebrale attraverso diversi legamenti. I processi infiammatori, l’irritazione delle mucose intestinali e la stitichezza possono alterare la qualità dei tessuti intestinali e di conseguenza delle strutture adiacenti (ad esempio, i muscoli della colonna vertebrale). Questi processi possono provocare dolore nell’area del tessuto interessato o un aumento della tensione in altre aree.

Il muscolo ileo-psoas è una delle strutture che possono essere interessate dall’intestino e, poiché fa parte dei muscoli che originano dalla colonna vertebrale, la sua tensione si scarica sulla zona lombare.

Spesso un’alimentazione scorretta e la distruzione della flora batterica intestinale causata, ad esempio, da un trattamento antibiotico non seguito da una terapia di integrazione della flora stessa, possono causare non pochi problemi intestinali che si traducono in alterato assorbimento, stitichezza, diarrea e dolore alla colonna vertebrale.

Come risolvere il mal di schiena legato a colon irritabile e problemi intestinali

Se avete la sindrome dell’intestino irritabile e il mal di schiena, ci sono diverse cose che potete fare subito per migliorare il problema.

I semplici consigli che vedrete tra poco possono permettervi di migliorare subito sia la funzione intestinale che il dolore alla schiena, indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno.

Dieta per l’intestino irritato

È molto difficile riuscire a individuare una dieta adeguata, sia per le numerose cause che possono portare a un intestino irritato, sia perché non mi occupo di nutrizione e perché la dieta deve essere individualizzata. Tuttavia, possiamo dare consigli su modi e alimenti da evitare/limitare.

La cosa più importante è evitare alcuni alimenti difficili da digerire. Vi indichiamo quali sono gli alimenti da limitare o evitare per prevenire le irritazioni.

È stato accertato che consumare un pasto in modo frettoloso, con tempi di masticazione inadeguati, aumenta la possibilità di avere problemi intestinali. Inoltre, ci sono alcuni alimenti che, in situazioni di infiammazione intestinale, dovrebbero essere limitati:

Latticini ;

; Determinate verdure come cavoli, cipolle …;

…; Bevande zuccherate e gassate ;

; Cibi confezionati o in scatola ;

; Spezie varie ;

; Marmellate e frutta (prugne, pesche…);

(prugne, pesche…); Legumi ;

; Alimenti ricchi di amido

Verdure (in particolare le crucifere)

Inoltre l’idratazione dovrà essere adeguata, specialmente nelle persone che soffrono di stitichezza.

Fai stretching dello psoas e della colonna in generale

Oltre all’alimentazione, possiamo lavorare anche sulla parte muscolare che potrebbe risultare infiammata.

Lo stretching del muscolo psoas è molto semplice e può essere eseguito in diversi modi. Cosa molto importante, dato che abbiamo un muscolo psoas destro e uno sinistro, bisogna stirarli entrambi.