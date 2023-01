L’inulina è una fibra alimentare naturale presente in molte verdure mediterranee. Leggete questo articolo per saperne di più sui suoi benefici per la salute.

I rimedi amici dell’intestino sono alimenti e integratori che possono aiutare a guarire il sistema digestivo. L’inulina, una fibra alimentare presente in molte verdure come carote, carciofi e banane, è uno dei più popolari.

Il nostro corpo non è in grado di digerire l’inulina, che è una fibra prebiotica che fermenta parzialmente nell’intestino e ha effetti positivi sul nostro organismo.

L’inulina ha 3 proprietà benefiche per l’intestino. Eccole:

Aiuta a mantenere il microbiota in equilibrio

Sapevate che la fibra inulina è un alimento importante per il microbiota intestinale? I batteri vivono in tutto il corpo e questo particolare ceppo, la microflora, è fondamentale per mantenere una buona salute a lungo termine.



Il microbiota è così essenziale per la salute perché aiuta l’organismo a mantenere un equilibrio e una funzionalità adeguati, uno stato chiamato “omeostasi”. Un organismo sano è in grado di affrontare gli stress quotidiani della vita (virus, batteri, tutto ciò che potrebbe danneggiarlo).

L’omeostasi dell’organismo è mantenuta dalla salute del microbiota intestinale: deve cioè esserci un equilibrio tra ceppi buoni e cattivi.

I funghi che vivono nel nostro intestino hanno ruoli benefici, ma solo se la loro presenza rimane limitata.



L’inulina serve a mantenere un microbiota sano ed equilibrato: I prebiotici promuovono la flora intestinale benefica, impedendo la proliferazione di batteri malsani che causano malattie croniche.

Migliora la digestione

Sapevate che i problemi digestivi o intestinali, come gas e gonfiore, possono indicare uno squilibrio della flora batterica intestinale?

Quando il microbiota intestinale non è in equilibrio e non funziona correttamente, non può digerire efficacemente gli alimenti.



La digestione è rallentata e, poiché è difficile scomporre le particelle di cibo di grandi dimensioni, possono insorgere vari tipi di disturbi. Ciò influisce negativamente sulla qualità della vita e provoca sbalzi d’umore.

Se avete mai sofferto di uno di questi disturbi, anche solo sporadicamente, sapete come ci si sente ad essere appesantiti fisicamente e mentalmente, in una nebbia da mal di testa in cui è difficile concentrarsi.

Allevia la stitichezza

Le fibre alimentari sono spesso consigliate per combattere la stitichezza o il transito rallentato, poiché aumentano il volume delle feci e favoriscono la frequenza dei movimenti intestinali.



L’inulina può aiutare a trattare la stitichezza e altri problemi digestivi, poiché regola il transito intestinale.

L’inulina aiuta a mantenere la salute e il corretto funzionamento del tratto gastrointestinale. Quando i disturbi vengono trattati precocemente, si possono evitare problemi più gravi prima che si manifestino.