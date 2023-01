Le temperature eccezionalmente miti di questo inverno hanno avuto un effetto devastante sull’ambiente, soprattutto per i ricci che sono stati privati del loro tradizionale periodo di ibernazione da un clima insolitamente caldo.

Questo fenomeno si è verificato in Germania, dove molti esemplari normalmente in letargo si sono svegliati troppo presto.

A differenza degli anni precedenti, questo inverno ha portato temperature insolitamente calde per i ricci, che quindi non hanno avuto bisogno di ridurre le loro riserve di grasso o di isolarsi dal freddo.

A questo ritmo, la specie potrebbe estinguersi in soli 10-20 anni a causa del degrado ambientale e del riscaldamento globale.

I ricci stanno scomparendo per una serie di motivi, tra cui la perdita del loro habitat e delle piante autoctone a causa delle monocolture, la diminuzione delle popolazioni di insetti che forniscono fonti di cibo per i ricci (ad esempio, le mosche), gli incidenti stradali con auto e camion – in particolare durante le ore notturne, quando la vista dei ricci non è altrettanto buona – e l’uso di pesticidi o sostanze chimiche da parte degli agricoltori che cercano di allontanare gli insetti dalle colture, ma che invece uccidono le prede naturali dei ricci.

Gli effetti del cambiamento climatico peggioreranno ulteriormente la nostra attuale situazione.