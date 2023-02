Tra i migliori alimenti lassativi naturali c’è il kiwi. Contiene sostanze nutritive e una grande quantità di fibre alimentari che lo rendono molto efficace contro la stitichezza.

L’importanza delle fibre alimentari per la regolarità intestinale è data dal fatto che non vengono praticamente digerite dall’intestino.

Tuttavia, le fibre alimentari vengono utilizzate per pulire l’intero tratto gastrointestinale come se fosse una scopa che spazza via tutte le sostanze nocive dalle sue pareti interne.

Inoltre, le fibre alimentari insolubili come la cellulosa hanno l’eccellente proprietà di trattenere l’acqua. Grazie a questa capacità, la fibra insolubile è in grado di aumentare il volume della massa fecale e di ammorbidirla, accelerando al contempo il tempo di transito intestinale.

Uso del kiwi anti stipsi

È meglio consumare i kiwi freschi, preferibilmente quelli provenienti da un’azienda agricola biologica in cui è possibile utilizzare l’intero frutto.

Per avere un effetto lassativo, basta mangiare 2 kiwi freschi a colazione.È preferibile consumare i kiwi come prima cosa al mattino, a stomaco vuoto.

Assumendo il kiwi per qualche giorno, l’intestino ricomincerà a lavorare da solo e le feci stitiche finiranno presto. L’aggiunta di zucchero di canna rende questo processo ancora più rapido: il risultato anti-stitichezza è immediato!

È ottimo anche combinare il kiwi con lo yogurt in un frullato. La combinazione di questi due alimenti costituisce un eccellente lassativo naturale.

Basterà prendere 125 grammi di yogurt magro e 2 bei kiwi maturi, magari optando per prodotti biologici per evitare sostanze artificiali, prodotte chimicamente e poco rispettose dell’ambiente.

Per preparare il nostro frullato contro la stitichezza, frullare bene lo yogurt bianco con i kiwi. Aggiungere a piacere un dolcificante naturale (zucchero di canna grezzo, malto di cereali, melassa o miele).

Bevete il frullato subito dopo averlo frullato, altrimenti perderete la preziosa vitamina C e altri nutrienti. Questa bevanda è un diuretico che purifica il sistema, un antiossidante che combatte i radicali liberi nel corpo e può persino curare la stitichezza! La fibra contenuta nei kiwi è commestibile e può essere aggiunta a un frullato, favorendo l’effetto lassativo.