In un’intervista all’AGI, il presidente del Consiglio superiore della sanità ha affrontato una serie di argomenti relativi alla ricerca e alla cura del cancro infantile.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e primario dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha recentemente affermato che possiamo curare il cancro nell’80% dei bambini. Presto saranno disponibili anche terapie CAR-T contro il neuroblastoma.

“L’oncologia pediatrica ha dimostrato di essere un modello di successo per la ricerca medica. Oggi i medici sono in grado di curare in modo permanente circa l’80% dei bambini colpiti da un tumore pediatrico; in alcuni casi, il tasso di guarigione è ancora più alto.Circa una persona su 800 di età pari o superiore a 20 anni è un sopravvissuto al cancro”,

A parlare all’Agi è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e scienziato di punta della Fondazione AIRC.

In occasione della Giornata Mondiale del Cancro Infantile, che si celebra oggi, Locatelli esplora i progressi nella cura del cancro pediatrico e le possibili innovazioni future.

Professore, qual è il segreto di così tanti progressi nella cura del cancro nei bambini?

“Questi eccellenti risultati sono stati raggiunti grazie alla combinazione di investimenti nella ricerca e collaborazioni internazionali. La Giornata mondiale del cancro infantile è un’occasione per sottolineare quanto sia cruciale destinare risorse alla ricerca di una cura. È quindi fondamentale credere nella ricerca, sostenerla e riconoscere lo straordinario ruolo che AIRC svolge nel sostenere e dare impulso a quella che è la ricerca accademica”.

Quali sono le innovazioni più importanti degli ultimi anni?

Oggi la frontiera più promettente nel trattamento dei tumori pediatrici è l’immunoterapia, che utilizza anticorpi monoclonali e cellule geneticamente modificate per attaccare direttamente i tumori, e dall’altro attraverso l’uso di farmaci che vanno ad agire selettivamente rispetto a determinati bersagli molecolari”.

Può fare un esempio concreto dell’impatto di queste nuove terapia?

Quando ho iniziato a lavorare con i bambini affetti da leucemia promielocitica acuta, la malattia era fatale fino al 30% dei casi. La principale causa di morte tra i malati era l’emorragia e la coagulazione all’interno dei vasi sanguigni che può verificarsi quando le cellule cancerose vengono prodotte in eccesso.

Quanto è importante che le nuove cure siano anche meno impattanti sulla qualità della vita dei piccoli pazienti?

L’oncologia pediatrica ha fatto progressi tali che alcuni protocolli clinici, che hanno già migliorato le probabilità di guarigione per diversi tipi di tumore, sono ora progettati per mantenere gli stessi risultati riducendo l’intensità dei trattamenti e in questo modo andando a ridurre sul lungo termine incidenza e severità degli effetti collaterali”.

Possiamo aspettarci una nuova terapia in arrivo?

“Una delle maggiori sfide della ricerca sul cancro è la creazione di terapie in grado di attaccare i tumori solidi con effetti paragonabili a quelli ottenuti da trattamenti come le cellule CAR-T, che sono linfociti prodotti e geneticamente modificati per colpire e distruggere le cellule tumorali. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che questo approccio è promettente; potrebbe essere un obiettivo raggiungibile per affrontare alcuni tumori che oggi non offrono le migliori possibilità di cura. Penso al neuroblastoma, una forma di cancro dei bambini: presto pubblicheremo un lavoro promettente sull’uso delle CAR-T contro di esso”.