Le pere sono un frutto ricco di proprietà nutrizionali, preziose soprattutto per affrontare il cambio di stagione, sono tra gli alimenti ideali per perdere peso velocemente.

Uno studio pubblicato sul Journal of Nutrition & Food Science, ha dimostrato che le persone che mangiano pere con regolarità hanno, in media, il 35% di probabilità in meno di avere problemi di peso eccessivo rispetto a chi non le mangia. Secondo questa consumare pere nella quotidianità presenta una condizione fisica migliore rispetto a chi non ha questa abitudine alimentare.

La pera: tante fibre e poche calorie

Le pere sono ricche fibre, tra i frutti più comuni, infatti sono quello che ne contiene di più: ben 3.8 g per 100 g. Un primato che le rende preziose alleate della tua linea. Le fibre alimentari hanno un alto potere saziante. Quindi riducono il bisogno di mangiare e sgranocchiare qualcosa fuori pasto. Inoltre, regolano l’assorbimento di grassi e zuccheri semplici a livello intestinale. Per questo facilitano la perdita di peso. Ecco perché è sbagliato pensare che la pera fa ingrassare.

E in quanto a calorie? La pera contiene solo 35 kcal per 100 g. Rientra quindi tra la frutta meno calorica in assoluto! Per godere pienamente di queste qualità, comunque, meglio mangiarle con la buccia. Vi si trovano infatti circa il 25% delle fibre, delle vitamine e di altre sostanze benefiche, come i polifenoli. Ricordati comunque di lavarla sempre sotto l’acqua prima di mangiarla per eliminare eventuali impurità e microrganismi.

Fibre alimentari: amiche della dieta

Il contenuto di fibre delle pere è un punto fondamentale per rispondere a chi pensa che la pera fa ingrassare. Uno studio della Harvard Medical School, ha dimostrato che mangiare 30 grammi di fibre al giorno aiuta a perdere peso e ad abbassare la pressione sanguigna. Ma cosa sono le fibre alimentari? Si tratta, in generale, di sostanze contenute negli alimenti non digeribili per l’essere umano. Si possono distinguere in due categorie: fibre solubili e fibre insolubili. Entrambe contribuiscono in modi diversi al controllo del peso corporeo.

Le fibre solubili interferiscono con l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri semplici.

interferiscono con l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri semplici. Le fibre insolubili contribuiscono in particolare a regolarizzare il transito intestinale.

contribuiscono in particolare a regolarizzare il transito intestinale. In generale le fibre, dando volume ai cibi, contribuiscono a sviluppare più velocemente il senso di sazietà. Aiutano, quindi, a tenere sotto controllo l’appetito… e l’ago della bilancia!

Pere, fibre e salute

Le pere contengono fibre di entrambi i tipi: un terzo di solubili e due terzi di insolubili. Ecco un’ulteriore risposta a chi si chiede se la pera fa ingrassare. Le fibre alimentari, comunque, non aiutano soltanto a controllare il peso o a prevenire la stitichezza. Sono, infatti, una fonte inesauribile di salute, le cui virtù, tuttavia, restano ancora poco note. Le fibre contribuiscono infatti a: