Quando si è a dieta, si può mangiare la pizza? Questa è la domanda che molti si pongono. Tuttavia, c’è l’errata convinzione che mangiare la pizza renda più difficile perdere peso, ma questo non è sempre vero!

La dottoressa Paola De Luca, nutrizionista della RAF First Clinic e ricercatrice presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant’Ambrogio di Milano, ha spiegato come conciliare la dieta con la pizza: “Si tratta di un alimento che può essere preparato con ingredienti semplici e di qualità, specie se fatta in casa, costituendo una sana alternativa alle pizze dei fast food spesso più grasse e caloriche. Le calorie di una pizza variano dalle 700 alle 1500 kcal e dipendono dal tipo di impasto, di farina e di aggiunte extra”.

Per conciliare dieta e pizza ci sono altri stratagemmi:

“L’alto indice glicemico della pizza viene abbassato dall’uso di farine integrali, che sono più salutari perché contengono una percentuale di fibre che manca alle farine raffinate, che non solo hanno più calorie ma anche un maggiore potere infiammatorio”. La pizza, ricca di calorie e carboidrati, non dovrebbe essere consumata insieme ad altri alimenti ipercalorici come patatine o bevande zuccherate.

“È una buona abitudine mangiare un piatto di verdure crude e croccanti, come finocchi o carote, prima di mangiare la pizza, spiega la dottoressa Paola De Luca. Questo limiterà la quantità di carboidrati che il corpo assorbe dalla pizza, aiutandovi a sentirvi sazi prima ed evitando un dessert non necessario. In questo modo, si consumano meno calorie in generale”.

Quante volte a settimana si può mangiare la pizza?

“Quando si è a dieta, è importante essere rigorosi nel limitarsi a una pizza alla settimana. Una strategia per ridurre il carico calorico e di carboidrati della pizza consiste nel consumare solo proteine e fibre negli altri pasti della giornata, spiega la dottoressa De Luca.

Quindi, se abbiamo in programma di andare a mangiare una pizza con gli amici, a pranzo dovremmo mangiare un piatto principale leggero, come carne magra alla griglia o pesce con un contorno di insalate, conclude la dottoressa De Luca.

.