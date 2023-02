La sposa, che ha incontrato il futuro marito in bagno pochi istanti prima di dire “sì”, è rimasta scioccata da ciò che ha visto e ha pensato di annullare il matrimonio.

La donna non ha sorpreso il suo fidanzato a tradirla. Piuttosto, lo ha trovato in compagnia della madre, che stava cercando di allattarlo al seno.

Il racconto della wedding planner Georgie Mitchel

L’episodio, che suscita non poche domande, è stato raccontato dalla wedding planner professionista Georgie Mitchel in un episodio del podcast Unfiltered Bride, dove dà consigli su come organizzare il matrimonio perfetto e racconta scioccanti storie nuziali.

Ad aver riportato l’aneddoto è stata una truccatrice che lavorava alla preparazione della sposa. Questa, una volta pronta, è andata in bagno e con enorme sorpresa ha trovato il futuro marito attaccato al seno della madre: “Una visione sufficiente per mettere fine a un matrimonio“, ha commentato la wedding planner.

Durante il podcast sono stati tanti i dubbi sollevati in merito ad una situazione del genere. La conclusione è che la donna non deve mai aver smesso di allattare sin da quando il figlio era in fasce.

Nonostante la sorpresa choc, la wedding planner ha confermato che alla fine il matrimonio è stato ugualmente celebrato.