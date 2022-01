I porri appartengono alla famiglia delle Liliaceae, come aglio e cipolla. Ortaggio tipicamente invernale, ci sono molti motivi per portare il porro a tavola. Ecco quali.

I porri vantano proprietà diuretiche e lassative, svolgendo al contempo un’azione disintossicante e depurante. Grazie alla presenza di vitamine (in particolare vitamina C, A, K, E, J e vitamine del gruppo B), sali minerali (soprattutto potassio, sodio, magnesio, fosforo, zinco, rame, manganese, selenio, calcio e ferro), flavonoidi, aminoacidi e fibre, risultano essere antiossidanti, idratanti e mineralizzanti.

Proprio in virtù dell’azione depurante, si risultano essere amici del fegato, dell’intestino, dei reni, della vescica e delle vie urinarie in genere.

Per il cuore e la circolazione

I porri sono un prezioso alleato per il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare e circolatorio, dal momento che contrastano la formazione di colesterolo cattivo, a tutto vantaggio di vene e arterie. Sono in grado inoltre di contribuire a tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Amici del sistema immunitario

I porri rafforzano il sistema immunitario e svolgono un’azione antibatterica e antibiotica, difendendo l’organismo da malattie, funghi e batteri. Si rivelano così molto utili in particolare contro i sintomi della sindrome influenzale e in caso di reumatismi e artrite.

Per chi vuole dimagrire

Poco calorici, sazianti, digestivi, ricchi di acqua e fibre, i porri sono indicati nelle diete ipocaloriche e nell’alimentazione di chi desidera perdere peso e tornare in forma. Hanno inoltre proprietà carminative, riducendo il gonfiore addominale derivante dalla produzione di gas intestinali.

Controindicazioni

I porri non hanno grosse controindicazioni, le uniche persone che è bene non eccedano nel loro consumo sono quelle che soffrono di incontinenza urinaria, di pressione bassa e di allergia al nichel (nei porri infatti potrebbero essercene delle tracce).