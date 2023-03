La labirintite, un’infiammazione dell’orecchio interno, causa disturbi dell’equilibrio e colpisce entrambe le orecchie. Genera inoltre problemi di postura, riduzione dell’udito e acufene.

La visita medica non ha rilevato alcuna patologia dell’orecchio o del collo? È necessario considerare l’ansia e lo stress come fattori scatenanti della labirintite, una condizione che provoca sintomi nei muscoli utilizzati per la respirazione.

Sintomi della labirintite da stress

Le vertigini sono il primo sintomo evidente. La sensazione che tutto intorno a noi stia girando, per cui ci sediamo o ci sdraiamo per alleviare questa sensazione.

Le vertigini sono spesso accompagnate dalla sensazione di svenimento. La mancanza di forza e di potere di controllo propriocettivo può causare nausea, agitazione e mal di testa.

Poiché lo stress può causare un blocco del diaframma, è probabile che una persona stressata abbia difficoltà a respirare profondamente.

Le persone che soffrono di vertigini da ansia hanno spesso attacchi di panico, a loro volta associati a sensazioni di stordimento.

Quando ciò si verifica, nella maggior parte dei casi è dovuto a una respirazione troppo veloce e superficiale.

Inspirare ed espirare troppo rapidamente può causare un’eccessiva assunzione di ossigeno e l’espirazione di anidride carbonica, con conseguenti vertigini dovute alla riduzione del flusso sanguigno al cervello.

Questo limite innesca un circolo vizioso semplice da individuare:

contrattura delle spalle,

irrigidimento dei muscoli paravertebrali,

tensione occipitale e cervicale,

scarsa ossigenazione con respiro corto,

indebolimento della muscolatura addominale.

Difficoltà a camminare: camminare, per chi soffre di questa particolare tipologia di vertigini, è qualcosa di veramente faticoso . Spesso la sensazione che si ha è quella di pendere da un lato e non riuscire a seguire una linea dritta quando si cammina. Anche il pendolamento delle braccia durante la camminata risulta essere un elemento che dà ancora di più la sensazione di avere delle vertigini.

. Spesso la sensazione che si ha è quella di pendere da un lato e non riuscire a seguire una linea dritta quando si cammina. Anche il pendolamento delle braccia durante la camminata risulta essere un elemento che dà ancora di più la sensazione di avere delle vertigini. Muscoli contratti: che siano derivanti dall’ansia oppure contribuiscano ad avere le vertigini, i muscoli contratti sono quasi sempre presenti. Molte presone presentano proprio una forma di durezza muscolare da ricondurre sicuramente allo stress e all’ansia , ma che comunque può creare anch’esso questo senso di instabilità e di vertigini.

, ma che comunque può creare anch’esso questo senso di instabilità e di vertigini. Dolori cervicali e dorsali: ovviamente questi muscoli perennemente contratti si traducono anche con una forma di dolori cervicali e dorsali. Generalmente i muscoli più colpiti sono i trapezi che il paziente riferisce come molto duri e contratti.

I rimedi naturali per la labirintite

Per i casi meno gravi, la medicina naturale offre ottimi rimedi che possono contrastare i sintomi del disturbo e abbreviarne il decorso: ecco alcuni esempi.

Echinacea angustifolia

La tintura madre dell’Echinacea contiene echinacoside, un potente antibiotico ad azione corticomimetica, cioè in grado di mimare gli effetti del cortisone sul sistema immunitario dell’organismo. Il liquido contiene anche polisaccaridi antinfiammatori e polifenoli antiflogistici (che riducono la febbre).

Stimola il sistema immunitario aumentando la fagocitosi dei globuli bianchi, la produzione di macrofagi, interferone e interleuchine. Si assumono quaranta gocce due volte al giorno in acqua minerale naturale.

Gingkobiloba

Contiene vitamina C, terpeni e carotenoidi (che la rendono una ricca fonte antiossidante), agisce sulla microcircolazione locale aumentando la quantità di sangue circolante e l’ossigenazione cellulare, ma è efficace solo se assunta come tintura in dosi fino a 30 gocce due volte al giorno per non più di un mese.

I rimedi omeopatici contro la labirintite

Conium maculatum6CH , indicato in caso di vertigini che peggiorano muovendo la testa o in posizione distesa e migliorano con gli occhi chiusi

, indicato in caso di vertigini che peggiorano muovendo la testa o in posizione distesa e migliorano con gli occhi chiusi Nux vomica 15 DH utile in caso di vertigini soprattutto al mattino, con nausea, vomito causati da disorientamento e labirintite

utile in caso di vertigini soprattutto al mattino, con nausea, vomito causati da disorientamento e labirintite Tabacum 7 CH è efficace in caso di vertigini con nausea, parestesie, palpitazioni, senso di debolezza e prostrazione

è efficace in caso di vertigini con nausea, parestesie, palpitazioni, senso di debolezza e prostrazione Bryonia5CH è il rimedio utile per le vertigini peggiorate dal minimo movimento della testa e del collo, che si intensificano al mattino al risveglio, sedendosi sul letto, accompagnate da capogiri, turbe digestive e mal di testa.

è il rimedio utile per le peggiorate dal minimo movimento della testa e del collo, che si intensificano al mattino al risveglio, sedendosi sul letto, accompagnate da capogiri, turbe digestive e mal di testa. Argentum nitricum 5CH è consigliato in caso di ansia e paura per la comparsa di vertigini che peggiorano chiudendo gli occhi, guardano dall’alto verso il basso e viceversa, con problemi di coordinamento motorio, tremori, diarrea, disturbi gastrici.

è consigliato in caso di ansia e paura per la comparsa di vertigini che peggiorano chiudendo gli occhi, guardano dall’alto verso il basso e viceversa, con problemi di coordinamento motorio, tremori, diarrea, disturbi gastrici. Cocculus 7CH nelle labirintiti con sindrome vertiginosa molto intensa, accompagnata da insofferenza agli odori e a ogni movimento, forti capogiri, nausea, pallore, ipersalivazione.

Tutti i rimedi omeopatici devono essere assunti nella dose di 5 granuli al bisogno. È bene consultare il proprio medico di base prima di intraprendere un trattamento con rimedi omeopatici.

Imparare ad affrontare le vertigini

Se impari a riconoscerle, allo stesso tempo puoi imparare ad affrontarle. La meditazione è un ottimo modo per diventare consapevoli di dove ci si trova e di ciò che sta accadendo in quel momento. Se vi sentite ansiosi, non agitatevi: respirate profondamente e percepite pienamente il peso del vostro corpo e lo spazio che lo circonda.

La cosa più importante è non farsi prendere dalla paura e avere sempre un piano B. Per esempio, in caso di guida, si può chiamare qualcun altro o, ancora meglio, ascoltare musica o parlare da soli in modo da distrarsi dal panico!