L’acqua in bottiglia ha un impatto negativo sulla salute dei denti

Secondo One Green Planet, le bottiglie di plastica monouso contribuiscono all’accumulo di rifiuti di plastica nelle discariche, dove finiscono per rilasciare nel terreno sostanze chimiche che possono danneggiare piante, animali e vita selvatica e marina locale.

E non è tutto: alcune delle sostanze chimiche utilizzate per produrre bottiglie di plastica potrebbero penetrare nell’acqua che beviamo, il che può portare a problemi di salute. Ma questo non è nemmeno l’unico motivo per cui gli esperti di salute non raccomandano l’uso di acqua in bottiglia. Si scopre infatti che bere acqua in bottiglia può avere un impatto negativo sulla salute dei denti.

Secondo Tennessee Family Dental, come riporta Mashed.com, l’acqua in bottiglia, a differenza dell’acqua del rubinetto, non contiene fluoro, che è uno ione che aiuta a migliorare la salute dei denti. Gli studi hanno dimostrato che bere acqua del rubinetto con aggiunta di fluoro può ridurre i tassi di carie dal 18 al 40%. Ciò vuol dire che le persone, in particolare i bambini, che non ricevono fluoro dall’acqua potabile sono più inclini a carie e altri problemi.

Mentre molti medici suggeriscono di aggiungere dentifricio o risciacqui al fluoro per aiutare a integrare la salute dei denti, spesso ciò non è sufficiente, soprattutto per i bambini di età inferiore ai sei anni. “Se non bevono una quantità significativa di acqua del rubinetto e bevono solo acqua filtrata in bottiglia senza livelli misurati di fluoro, allora potrebbero avere problemi di sviluppo”, ha avvertito il dott. Tema Starkman di High Line Dentistry.

Alcuni tipi di acqua in bottiglia possono anche avere bassi livelli di PH, che possono essere dannosi per i denti. Marchi come Smartwater, Aquafina o Dasani hanno un livello di PH inferiore a 5,5, che è il punto in cui le bevande sono abbastanza acide da danneggiare i denti. I livelli di PH acidi possono erodere lo smalto dei denti e portare a problemi nel tempo.

Quindi, sebbene molte persone scelgano di bere acqua in bottiglia perché credono che sia più pulita e più sana della normale acqua del rubinetto, in realtà potrebbe non essere così. In alcuni casi, l’acqua in bottiglia può effettivamente contribuire a un maggior rischio di problemi ai denti a lungo termine e altri problemi di salute.