L’alga Spirulina (Arthrospira platensis) è un’alga azzurra unicellulare dalla forma stretta e allungata (non supera il mezzo millimetro). Diffusa nelle acque salmastre, privilegia le zone tropicali e subtropicali dove si avvantaggia del pH idrico alcalino che le caratterizza.

Nonostante rientri nella categoria delle alghe azzurre, la Spirulina è di colore verde scuro, tonalità che le viene donata dalla presenza di clorofilla, i cui pigmenti coprono i riflessi bluastri della policianina e quelli gialli dei carotenoidi.

L’utilizzo alimentare di spirulina è molto antico, pare infatti risalga al tempo dei Romani che la destinavano all’alimentazione delle popolazioni africane (Spirulina platensis). Quest’alga era presente anche nella dieta delle civiltà precolombiane (Spirulina maxima); tale tradizione venne riportata dal “conquistador” spagnolo Cortés che nei primi anni del ‘500 assoggettò l’impero Atzeco.

Proprietà Nutrizionali. La spirulina è particolarmente ricca di proteine, amminoacidi essenziali e lipidi.

I grassi in essa contenuti appartengono alla grande famiglia dei mono e dei polinsaturi, con netta prevalenza degli omega-6 rispetto agli omega-3 e con elevate quantità di acido gamma linolenico; questi nutrienti, se ben bilanciati tra loro, sono considerati in grado di normalizzare i livelli di colesterolo nel sangue, partecipare alla formazione delle guaine mieliniche che rivestono i nervi e migliorare la funzionalità del sistema immunitario. Affinché ciò avvenga sarebbe opportuno bilanciare il rapporto omega6/omega tre della propria dieta con l’aiuto di un nutrizionista, considerando anche l’eventuale integrazione con alga spirulina.

Tra le vitamine abbondano il tocoferolo, il Β-carotene, l’inositolo ed alcune vitamine del gruppo B. Discreto anche il contenuto di minerali, tra i quali non rientra però lo iodio, elemento che abbonda soprattutto nelle alghe marine (fucus e laminaria).

L’accoppiata vitaminica ACE (carotenoidi, acido ascorbico e tocoferolo) + ficobiline ed altri pigmenti (es. clorofilla), conferisce alla Spirulina proprietà antiossidanti degne di nota. Grazie a queste sue caratteristiche l’alga Spirulina è potenzialmente in grado di proteggere dai radicali liberi e dai danni che questi causano all’organismo (invecchiamento precoce, malattie neurodegenerative, alcune forme tumorali e malattia aterosclerotica).

La dose consigliata è di 10 grammi al giorno, un quantitativo apparentemente modesto ma che è in grado di coprire, da solo, buona parte del fabbisogno quotidiano di molti nutrienti come la vitamina A ed il ferro.

Le proteine e vitamine contenute nell’alga spirulina svolgono un’azione tonificante ed energizzante. Riduce il senso di fame grazie al contenuto di fenilalanina che agendo a livello del sistema nervoso induce il senso di sazietà. Essendo un alimento completo, ricco di vitamine e Sali minerali fornisce il giusto apporto nutrizionalieanche alle donne in gravidanza e allattamento.

Azione antiossidante. Grazie alla presenza di betacarotene, acido ascorbico e tocoferolo che insieme svolgono un effetto sinergico contrastando i radicali liberi. Previene i danni dell’invecchiamento favorendo memoria e concentrazione.

Azione preventiva delle malattie cardiovascolari.

La presenza di acidi grassi essenziali della serie omega 3 e omega 6 possiede un ruolo determinante nella riduzione del rischio cardiovascolare. In particolare l’acido alfa-linoleico (capostipite serie omega 3), è un potente fluidificante del sangue, svolge un’azione antiinfiammatoria e abbassa i livelli di colesterolo. L’acido linoleico (appartenente alla serie omega 6), abbassa i valori di LDL (colesterolo cattivo) e meno quelli delle HDL (colesterolo buono) contribuisce dunque a ridurre i livelli di colesterolo totale e di conseguenza il rischio cardiovascolare.

Nonostante l’elevata presenza di proteine, minerali, vitamine e lipidi, una porzione da 10 o 20 grammi non può essere considerata un alimento completo e come tale non può sostituire ad un normale pasto. Se utilizzata come supplemento dietetico, la Spirulina può comunque rappresentare un aiuto importante nella copertura dei fabbisogni dei vari nutrienti. Il Ministero della Salute ne sottolinea l’effetto fisiologico utile per “l’azione di sostegno e nutriente”.

La spirulina fa dimagrire?

L’alga spirulina fa davvero dimagrire come in molti sostengono? In realtà, non ci sono prove scientifiche che la spirulina faccia dimagrire o aiuti nella digestione. Sicuramente però, data l’alta concentrazione di proteine, l’alga spirulina può essere utile a chiunque abbia bisogno di integrare minerali, in particolare il ferro, o necessiti di una fonte proteica supplementare.

Ricette con la spirulina

Oltre che sotto forma di integratore, l’alga spirulina può essere utilizzata come ingrediente in cucina sotto forma di polvere o estratto secco, per arricchire piatti e condimenti. Ecco qualche idea:

puoi preparare un centrifugato energizzante e rinvigorente aggiungendo dell’estratto secco di spirulina a zenzero, limone e carota;

a zenzero, limone e carota; aggiungi l’estratto secco di alga spirulina all’impasto della pasta fresca o del pane fatto in casa, utilizzando farine integrali preferibilmente a basso tenore di glutine ;

all’impasto della pasta fresca o del pane fatto in casa, utilizzando farine integrali preferibilmente a basso tenore di ; aggiungi la spirulina al sale marino e al sesamo per insaporire contorni di verdure, primi e secondi piatti, ma anche a piatti freddi, insalate, zuppe e vellutate.

Effetti Collaterali.

Riguardo agli effetti collaterali, si sottolineano i potenziali rischi derivanti dalla contaminazione con microcistine, analizzati nell’articolo sull’alga klamath. Per il resto, la spirulina è normalmente ben tollerata; si segnalano disturbi gastrointestinali (come nausea e senso di pienezza gastrica) in soggetti predisposti. Non superare le dosi di assunzione consigliate.

Curiosità

Soprattutto per la ricchezza di ferro e proteine, nel 1974, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrisse la spirulina come superfood, molto adatto all’alimentazione dei bambini. Nel 2003, le Nazioni Unite hanno fondato l’istituzione intergovernativa per l’uso della micro-alga spirulina contro la malnutrizione. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, sia la NASA (CELSS) che la European Space Agency (MELiSSA) proposero la spirulina come uno degli alimenti primari da coltivare durante le missioni spaziali a lungo termine.