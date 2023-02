La laminazione delle sopracciglia è uno dei trattamenti più popolari nei saloni di bellezza. Consiste nell’applicazione di una soluzione speciale che solleva e infoltisce le sopracciglia naturali per diverse settimane. Il risultato è che lo sguardo appare più intenso anche senza dover usare il mascara ogni giorno. Come un vero e proprio lifting, anche questa procedura è comunemente chiamata “permanente” per i risultati che dà grazie all’uso di una soluzione di cheratina.

Ovviamente, come sempre in questo tipo di procedure, è fondamentale affidarsi alle mani di una persona esperta e informarsi prima di sottoporsi all’intervento in modo da conoscere gli eventuali rischi.

Parliamo di un trattamento chimico, spesso praticato insieme alla colorazione delle ciglia per dare maggiore definizione allo sguardo. Una volta puliti da ogni residuo di trucco e sebo, si procede all’applicazione di uno stick di silicone morbido appena sopra l’attaccatura delle ciglia superiori, mentre un patch protegge l’attaccatura delle ciglia inferiori.

La procedura si completa con l’applicazione di uno strato di adesivo per ciglia e il successivo fissaggio delle ciglia al bastoncino. La soluzione viene applicata per circa dieci minuti, seguiti da altri dieci minuti di fissaggio. Al termine, il bastoncino viene rimosso e la zona viene pulita per rimuovere la cheratina in eccesso. A questo punto il lavoro nel salone di bellezza è terminato, ma è necessario prestare alcune piccole attenzioni nelle 24/48 ore successive.