Il latte è un ingrediente ricco di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidantiche svolgono un’azione nutriente ed esfoliante sulla pelle. Se unito al miele, idratante e seboragolatore naturale, la miscela ottenuta saprà regalare alla pelle un aspetto rinnovato, deterso e idratato in profondità.

Una pelle luminosa grazie al latte e miele

Per trarne il massimo beneficio, la cosmetica coreana consiglia di mescolare in una tazza di latte un cucchiaio abbondante di miele e versare il composto in uno stampo per il ghiaccio. Una volta solidificatosi, basterà estrarre i cubetti dalla forma e passarli sul viso precedentemente deterso: oltre a una piacevolissima sensazione di freschezza, che va al contempo a stimolare la microcircolazione e l’attività cellulare, il latte e il miele si depositeranno sulla cute creando una crema ricca da massaggiare con le punte delle dita. Prima di risciacquare, il consiglio è quello di aspettare almeno mezz’ora, così che tutti gli attivi contenuti nei due ingredienti possano penetrare a fondo rimuovendo le impurità, liberando i pori e vellutando la pelle.

Antinfiammatorio e antibatterico

Il miele accelera il processo di rigenerazione delle cellule e limita la comparsa delle cicatrici. Il latte, invece, è un ottimo detergente naturale.

Struccante delicato antiacne

Mescolando latte e miele, si ottiene una pappina delicata perfetta per struccarsi. Non solo: questa miscela, con l’aggiunta di succo di limone, è ottima per ridurre le discromie. Per agire contro macchie cutanee (e acne) fate così: applicate una piccola quantità di latte su viso e collo; massaggiate coi polpastrelli delle dita per 10 minuti; risciacquate con acqua tiepida; procedete con un impacco fatto con 2 cucchiai di latte, uno di miele e uno di succo di limone.

Antibiotico naturale anti-age

Il miele vanta anche virtù antisettiche e antiossidanti, svolgendo un’azione antietà contro i segni dell’invecchiamento precoce.

Skincare al naturale

Come detto, latte e miele aiutano a liberare i pori della pelle dalle impurità: per risultati sorprendenti, applicate dove desiderato, lasciate asciugare e agire per mezzora e risciacquate.

Scrub low cost

Volete eliminare le cellule morte da viso e corpo? Provate uno scrub a base di latte e miele, per vedere risplendere la pelle in modo naturale ed economico: fate bollire dell’acqua, aggiungete un pizzico di sale grosso e 4 tazze di latte scremato, lasciate riposare per 20 minuti e, una volta che il liquido sarà freddo, utilizzatelo come esfoliante.