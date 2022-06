La lattuga di mare è un alga comunissima, il nostro mar Mediterraneo ne è ricchissimo. La lattuga di mare (Ulva lactuca) è un’alga diffusa nel mar Mediterraneo o nella acque fredde o temperate. Può svilupparsi fino a 30 centimetri di altezza. Ha una foglia traslucida, di un bel verde brillante, sottile, non molto grande e fissate al fusto con un peduncolo a forma di elica. Si raccoglie per lo più in primavera e autunno, stagioni in cui il livello di nutrienti sono al massimo.

Proprietà e benefici

Si tratta di un’alga molto ricca di fibre, vitamine A, B, ma soprattutto C (molto di più degli stessi agrumi), ferro (12 volte più delle lenticchie), calcio (30 volte più del latte) e magnesio (ben 15 volte in più di spinaci e tuorlo d’uovo). È un alimento ricco di proteine vegetali e contiene tutti gli amminoacidi essenziali.

Questi valori rendono l’alga particolarmente adatta a integrare regimi alimentari vegani, vegetariani o crudista. Anche gli onnivori possono consumarla per assorbire micronutrienti e sali minerali di cui sono carenti. Nello specifico, la vitamina C concorre a irrobustire il sistema immunitario. Il calcio rafforza i denti e le ossa. Il ferro contribuisce alla produzione di emoglobina e di globuli rossi. Inoltre, la lattuga di mare è perfetta per combattere stanchezza, mal di testa e quel generale senso di irritabilità che può sopraffarci durante il cambio di stagione.

Non dimentichiamo le fibre, il vero alleato nel regolare il transito intestinale e nel controllo del peso. Mangiare lattuga di mare aiuta a favorire la digestione e a sviluppare quel senso di sazietà così prezioso mentre siamo a dieta. Ma non si tratta di un alimento ipocalorico: una porzione di 100 grammi di lattuga di mare contiene poco più di 200 calorie.

Fresca o essiccata?

In Giappone si consuma fresca e cruda, affettata finemente per arricchire le insalate. Cotta o essiccata e sminuzzata, è perfetta per insaporire zuppe e verdure saltate o alla griglia. Il sapore è delicato e leggermente piccante: ricorda l’acetosella. Prima di utilizzarla, va lavata per bene.

Dove si compra

La lattuga di mare si trova nei negozi biologici specializzati, ma ormai è diffusa anche nei supermercati più forniti. Se vuoi farti consigliare da veri esperti di cucina orientale, prova i negozi specializzati in alimenti giapponesi e cinesi. La puoi trovare in polvere, in fiocchi, tritata finemente o a foglie intere.

Come usarla in cucina

Solitamente, la lattuga di mare si consuma ben cotta, sebbene in molti paesi venga utilizzata cruda in insalata. Prima è necessario lavarla bene sotto acqua corrente, e grazie al suo sapore leggermente piccante può essere usata per insaporire ogni piatto – insalate, zuppe, salse.

Inoltre è uno degli ingredienti delle zeppolelle di mare, un piatto tipico della tradizione napoletana. In commercio si trova più facilmente venduta in polvere, nella sua versione essiccata, nei supermercati più riforniti e nei negozi di alimentazione biologica.