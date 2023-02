Quando si parla di lavatrice, ci sono alcune abitudini che devono essere eliminate perché possono finire per danneggiare i capi.

La prima è lavare tutto allo stesso tempo, secondo gli esperti. Spiegano: “L’impostazione della temperatura dipende esclusivamente dal tipo di materiale che si sta lavando. Come regola generale, gli asciugamani e la biancheria da letto dovrebbero essere lavati in ambienti caldi. Mentre i tessuti come il cotone e la lana dovrebbero essere lavati a temperature più basse per proteggere la loro forma”.

Sapevate che un uso eccessivo del detersivo per il bucato può causare la comparsa di residui sugli indumenti? Secondo i professionisti della lavanderia, questi residui sono costituiti da detersivo e sporco. Il detersivo attira lo sporco, causando la macchia.

I residui di detersivo possono anche far sì che i vestiti odorino di detersivo. Si tratta di un comune errore di lavanderia che molte persone commettono senza nemmeno saperlo.

Per evitare questo problema, provate a ridurre l’uso del detersivo per ogni carico di lavaggio a tre quarti della quantità raccomandata e vedete se siete soddisfatti di come escono i vostri capi alla fine del ciclo di lavaggio.

Sovraccaricare la lavatrice è un’abitudine comune, ma in realtà non è corretto. Gli esperti affermano che “sovraccaricare la lavatrice è un’abitudine comune perché le persone vogliono finire tutto il bucato in un solo carico, ma in questo modo il bucato si rovina”.

Infatti, più capi si trovano all’interno della macchina, meno è probabile che il detersivo circoli intorno ad essi. Il sovraccarico dell’elettrodomestico, inoltre, sottopone la macchina a maggiori sollecitazioni e ne provoca un’usura più rapida, riducendo così la durata della lavatrice.

La lavatrice è un elettrodomestico essenziale per aiutare le famiglie a fare il bucato, ma è anche un elettrodomestico che molte persone probabilmente danno per scontato finché un giorno non funziona più. La lavatrice ha diverse parti che devono funzionare senza problemi e che finiscono per usurarsi o smettere di funzionare correttamente se non si esegue una manutenzione regolare della macchina.

I guru del bucato hanno detto: “Si prende cura dei nostri vestiti, quindi è meglio prendersene cura”. Se siete colpevoli di ignorare i segnali che indicano che la vostra lavatrice è difettosa, questo è il momento migliore per interrompere questa abitudine e prendere provvedimenti”.