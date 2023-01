L’autobiografia del principe Harry, “Spare”, sta monopolizzando le notizie di cronaca rosa di tutto il mondo.

Spare, il libro dello scandalo del Principe Harry

Il termine “Spare” – che si traduce come “Sostituto” o, “Ricambio” – ha attirato l’attenzione dei media e ha lasciato intendere le intenzioni comunicative di Harry e Megan già prima della pubblicazione, Il soprannome di Harry “Spare” è stato creato dal padre per metterlo volutamente in imbarazzo.

Nel libro, Harry ha anche parlato del suo passato uso di droghe come la cocaina, la cannabis e i funghi allucinogeni.

Spare, le citazioni più scandalose

Spare ha colpito il pubblico, in parte grazie alle sue numerose rivelazioni scandalose, spesso piccanti, a volte imbarazzanti. Ecco alcune delle citazioni più discusse dall’uscita del libro Spare:

1. “Una donna anziana a cui piacevano i cavalli mi trattava come un giovane stallone”

Con queste parole il principe Harry ha descritto la sua prima volta, consumatasi dietro un pub con una donna molto più grande di lui.

2. “Cosa stava cercando di dirmi l’universo privandomi sia del mio pene che di mio fratello?”

Il principe ha raccontato di aver sofferto di un principio di assideramento al pene, verificatosi durante una spedizione al Polo Nord, pochi giorni prima del matrimonio di William.

Il giorno della cerimonia gli effetti dell’assideramento sarebbero stati ancora presenti, causando al principe molti fastidi.

3.“Megan è davvero magica, ho pensato. Lo sanno anche le foche»

Durante un viaggio in Scozia, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero cercato di “cantare” con le foche rivolgendosi a loro sulla spiaggia, ricevendo solo silenzio. Secondo il racconto del principe, solo il canto di Meghan avrebbe suscitato una risposta da parte delle foche.