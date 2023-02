Il miso è una crema di soia fermentata dal caratteristico sapore dolce-salato. Si ottiene facendo fermentare i semi di soia con sale marino e koji, un fungo giapponese La pasta può essere prodotta con soia, riso, orzo e altri cereali.

La pasta può fermentare fino a uno o due anni, rendendo il miso un alimento ricco di enzimi. Il miso è efficace per disintossicare ed eliminare gli elementi che il corpo assorbe a causa dell’inquinamento industriale, in particolare gli additivi chimici rilevabili nel suolo e nella produzione alimentare.

Il miso un alimento completo

Il miso è un alimento completo perché contiene tutti gli aminoacidi essenziali e le vitamine del gruppo B. È un’ottima fonte di B12 ed è quindi perfetto per chi non consuma carne.

È un’ottima fonte di B12 ed è quindi l’alimento perfetto per chi non consuma carne. Il lungo periodo di fermentazione fornisce anche una grande quantità di fermenti lattici vivi, utili per il corretto funzionamento dell’intestino. La durata del periodo di fermentazione è fondamentale per rendere il miso un alimento così salutare.

Aggiungete sempre il miso quando lo cucinate. Se lo si fa bollire, i microrganismi e gli enzimi propri del miso andranno persi.

Per preparare una deliziosa zuppa di miso, portate a ebollizione mezza cipolla affettata finemente e una tazza d’acqua e fate sobbollire per venti minuti. Aggiungere 4-5 funghi shiitake, già ammollati in acqua (per circa 30 minuti). Dopo circa 20 minuti, versare la zuppa in una ciotola e aggiungere un cucchiaio raso di miso (scegliere il miso di riso). Lasciare raffreddare e condire con una spolverata di cipollotto o crescione e prezzemolo tritato.

Miso, due tazze al giorno per regolare l’intestino

Il miso è un condimento giapponese utilizzato da secoli per aggiungere sapore e valore nutrizionale a molti piatti diversi. Può essere consumato sotto forma di tisana, versato in acqua calda e sorseggiato lontano dai pasti.

Il miso contiene una serie di vitamine, minerali e antiossidanti benefici per la salute. Si può consumare il miso sotto forma di tisana, versandone un cucchiaino in una tazza di acqua calda e sorseggiando la bevanda lontano dai pasti. Consumatene due tazze al giorno per regolare l’intestino e fino a tre tazze al giorno se siete in menopausa, perché combatte la fragilità ossea.

Con la zuppa di miso elimini le tossine

Il miso è più comunemente usato per preparare zuppe, ma può anche essere consumato come condimento. Il miso è stato apprezzato per le sue proprietà disintossicanti, digestive e persino anticancro.

Il miso può essere consumato prima di un pasto per stimolare la digestione, riscaldare il corpo e “attivare” la secrezione di liquidi digestivi nello stomaco. Il consumo di miso arricchisce la cultura dei probiotici nell’intestino, veri e propri alleati nella corretta assimilazione delle proprietà nutrizionali degli alimenti.