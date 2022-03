Ricco di vitamine e sali minerali, ma anche di antiossidanti ed enzimi come la bromelina, l’ananas previene i problemi a denti e gengive.

Ananas per denti forti e sani

Crederesti mai che l’ananas abbia effetti benefici anche su denti e gengive? Abbiamo accennato alle proprietà del limone, del bicarbonato, della salvia per avere denti bianchissimi e in salute, ma è più raro sentire che anche l’ananas può rendere il tuo sorriso ancora più smagliante.

È infatti l’alto contenuto di vitamina C che permette a questo frutto di rafforzare le gengive e di mantenere i tuoi denti forti e sani; l’ananas, infatti, aiuta a tenere lontana la placca e previene il rischio di una gengivite.

Riduce la caduta dei capelli

Se la vitamina C è un bene (appurato), per la pelle, la vitamina C è anche un elemento importante che aiuta a prevenire la perdita dei capelli. Si tratta di un potente antiossidante che combatte i danni dei radicali liberi.

L’ananas è una ricca fonte di questa vitamina. Mangiare ananas a spicchi o semplicemente bere del succo fresco, aiuta a raccogliere i benefici della vitamina C e a prevenire la perdita dei capelli aumentandone la consistenza. Il consumo quotidiano di ananas può aiutare a prevenire e alleviare condizioni infiammatorie che colpiscono il cuoio capelluto, grazie agli enzimi anti-infiammatori.

Pelle tonica e levigata con l’ananas

Le proprietà benefiche dell’ananas possono avere effetti sorprendenti sulla tua pelle, a partire dal problema della ritenzione idrica. Devi sapere innanzitutto che questo frutto, oltre a essere molto idratante, viene consigliato nelle diete perché aiuta la digestione ed è anche in grado di stimolare il metabolismo. Ecco perché è definito a pieno titolo un brucia-grassi.

Mangiando ananas puoi contrastare l’invecchiamento della pelle, perché questo frutto è anche ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi. Non solo. L’ananas è in grado anche di stimolare la formazione di collagene, un vero toccasana per la pelle del corpo che, nutrita opportunamente, sarà più tonica e levigata.

Puoi quindi prendere l’abitudine di strofinare la pelle del viso con una fetta di ananas almeno un paio di volte alla settimana: l’effetto anti-age sul viso sarà sorprendente. Se segui la stessa procedura per un massaggio corpo sotto il getto della doccia, otterrai un’azione esfoliante naturale, oltre a una stimolazione nella produzione di collagene.

Una maschera per la pulizia del viso

Puoi utilizzare la polpa dell’ananas anche per la pulizia del viso, perché ha un’azione detergente e astringente sulla pelle (evita solo se hai la pelle sensibile, per evitare che si irriti). Basta semplicemente frullare un quarto di ananas sbucciato e applicare il composto sul viso come una maschera. Tieni in posa 10 minuti circa e risciacqua abbondantemente con acqua tiepida.

Riduce i sintomi di artrite

Uno dei vantaggi più conosciuti dell’ananas sulla salute è la sua capacità di ridurre l’infiammazione delle articolazioni e dei muscoli, in particolare quelli associati con l’artrite, una malattia veramente debilitante, che purtroppo coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Proprio per questo, chi fa uso quotidiano di ananas, ha diminuito i segni e i sintomi dell’artrite.