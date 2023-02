L’eritritolo, un tipo di dolcificante artificiale, è stato collegato a tassi più elevati di infarto e ictus. L’eritritolo (E968), una comune alternativa allo zucchero utilizzata in molti alimenti ipocalorici e senza zucchero, potrebbe essere collegato a effetti negativi sulla salute.

I risultati di un recente studio pubblicato dai ricercatori della Cleveland Clinic suggeriscono che l’ingestione di eritritolo può causare livelli elevati di pressione sanguigna e altri problemi vascolari associati a malattie cardiache, cosa che non si riscontra negli esseri umani che consumano zucchero tradizionale.

L’eritritolo è un dolcificante naturale che ha il 70% della dolcezza dello zucchero e si ottiene per fermentazione.

In uno studio condotto su 4.000 soggetti negli Stati Uniti e in Europa, quelli con livelli più elevati di dolcificante (eritritolo) nel sangue presentavano anche un rischio maggiore di infarto e ictus.

I ricercatori hanno anche esaminato gli effetti dell’aggiunta di eritritolo al sangue intero o alle piastrine isolate. Hanno scoperto che l’aggiunta di una piccola quantità di eritritolo rendeva le piastrine più attive e quindi aumentava la loro capacità di formare un coagulo di sangue.

Rischio coaguli

L’eritritolo è scarsamente metabolizzato dall’organismo, ma entra nel flusso sanguigno ed esce principalmente attraverso l’urina: “Nel nostro studio abbiamo scoperto che i livelli ematici dei partecipanti erano significativamente elevati quando consumavano una bevanda dolcificata artificialmente con una certa quantità di eritritolo. L’innalzamento era così elevato che poteva essere pericoloso, soprattutto per le persone a rischio di sviluppare coaguli di sangue (come chi ha già avuto un infarto/ictus o il diabete)”, ha affermato l’autore principale Stanley Hazen, presidente del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Metaboliche del Lerner Research Institute e co-responsabile della Cardiologia Preventiva presso la Cleveland Clinic.

Conclusioni

Per due motivi principali – il legame tra l’eritritolo ed eventi come infarti e ictus non dimostra un rapporto di causa-effetto e l’uso di edulcoranti è spesso raccomandato a chi soffre di obesità, diabete o sindrome metabolica – sono necessarie ulteriori ricerche sugli effetti dell’eritritolo sulla salute umana.