A differenza dello zucchero, l’eritritolo non ha quasi calorie. Per questo motivo è spesso consigliato come dolcificante per chi è a dieta.

Sebbene sia stato riscontrato che l’eritritolo ha un impatto minimo sui livelli di zucchero nel sangue, un recente studio pubblicato su Nature Medicine lo indica come potenzialmente dannoso per la salute cardiovascolare: i consumatori abituali di questo dolcificante avrebbero maggiori probabilità di incorrere in eventi acuti come ictus o infarti, e sembrerebbe favorire la formazione di coaguli nel sangue.

L’eritritolo è un polialcol, un tipo di carboidrato presente naturalmente in alcuni tipi di frutta e verdura e prodotto artificialmente attraverso processi intensivi di fermentazione batterica.

Ha il 70% del potere dolcificante dello zucchero, ma quasi zero calorie perché la maggior parte delle persone ne trattiene una quantità minima nell’organismo ed elimina ciò che rimane attraverso l’urina.

Di conseguenza, nell’ultimo decennio è diventato sempre più popolare come ingrediente nelle diete finalizzate alla perdita di peso, in particolare quelle consigliate alle persone con diabete o obesità.

Secondo Stanley Hazen, che lavora presso il Dipartimento di Scienze Metaboliche e Cardiovascolari della Cleveland Clinic in Ohio, i prodotti senza zucchero contenenti eritritolo – nonostante siano pubblicizzati come un’alternativa salutare allo zucchero – possono essere dannosi se consumati da persone che lottano contro l’obesità, il diabete o altre sindromi metaboliche, oltre al rischio di incorrere in problematiche del sistema cardiovascolare.