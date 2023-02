L’intelligenza artificiale ha imparato a creare enzimi da zero, partendo da zero e utilizzando gli stessi tipi di algoritmi impiegati per padroneggiare il linguaggio naturale.

Il successo ottenuto dalla collaborazione dei ricercatori dell’Università della California di San Francisco con la società informatica ProGen e pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology apre concretamente nuove possibilità per la progettazione di farmaci.

Dopo aver decodificato la struttura tridimensionale di quasi tutte le proteine esistenti in natura con AlphaFold di Google e poi con Meta, gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno raggiunto un altro importante obiettivo: progettare molecole nuove e utili superando ciò che la natura ha fatto in miliardi di anni di evoluzione.

I ricercatori hanno utilizzato un’intelligenza artificiale creata per replicare il linguaggio umano e le hanno fornito informazioni sulle sequenze aminoacidiche di 280 milioni di proteine, ma hanno identificato in particolare le 56mile sequenze degli enzimi della famiglia del lisozima.

Il lavoro dei ricercatori statunitensi mirava a produrre nuove molecole in grado di replicare alcune delle funzioni di un enzima presente nel bianco delle uova di gallina, noto come lisozima (Hewl), utilizzato nell’industria alimentare e che ha analoghi anche nelle lacrime, nella saliva o nel latte umano con la capacità di proteggere da batteri e funghi.

L’intelligenza artificiale ha utilizzato i dati della sua analisi iniziale per elaborare una nuova grammatica e una nuova semantica, rielaborando così un primo lotto di 100 nuovi enzimi. Questi sono stati analizzati da ricercatori umani che hanno selezionato i 5 “migliori”, 2 dei quali hanno dimostrato una capacità di contrastare i batteri simile a quella del lisozima di Hewl.

L’aspetto più sorprendente è che la sequenza di questi nuovi enzimi mostra grandi differenze rispetto alla molecola naturale (una somiglianza tra il 90 e il 70%), una molecola mai esistita prima.