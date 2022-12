Nuovo richiamo del Ministero della Salute per rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di formaggio della marca Accademia del Formaggio.

Il prodotto in questione è venduto in forme intere da 380 grammi circa sottovuoto con il numero di lotto 08162J22 e le date di scadenza 13/03/2023. 16/03/2023 , 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023 e 13/04/2023.

Il formaggio richiamato è stato prodotto dall’azienda La Casearia Cerpenedo Srl, nello stabilimento di via Santandrà 17, a Povegliano, in provincia di Treviso (marchio di identificazione IT 05 294 CE).

Se avete acquistato confezioni dell’Accademia del Formaggio appartenenti al lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

L’invito è di restituirlo in tutte le filiali in cui si sono acquistate: il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Oppure sarà proposta una sostituzione.

Gli altri prodotti del marchio e gli altri lotti dello stesso formaggio non sono coinvolti, ha sottolineato il Ministero della Salute.