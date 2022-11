Dopo i wurstel, tocca alla mortadella: il Ministero della Salute ha reso noto il ritiro di vari lotti prodotti dalla Veroni, distribuita in vari supermercati per rischio Listeria. Ecco cosa fare nel caso in cui si sia acquistato il prodotto

Diversi lotti di Mortadella supergigante a tranci e Mortadella supergigante con pistacchi a tranci di marchio Veroni sono stati ritirati dal mercato per “possibile presenza di Listeria Monocytogenes“.

Il richiamo del produttore stesso è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, per “non conformità microbiologica”.

Ecco i lotti interessati dal richiamo, prodotti dallo stabilimento F.lli Veroni di Correggio (in provincia di Reggio Emilia):

tutti quelli distribuiti da Toscano con scadenza fissata prima del 27 dicembre 2022;

con scadenza fissata prima del 27 dicembre 2022; i lotti distribuiti da Rialto: numero PO2223101 (scadenza 31/11/2022), PO2223801 (20/11/2022), PO2223802 (26/11/2022), PO2224401 (7/12/2022);

numero PO2223101 (scadenza 31/11/2022), PO2223801 (20/11/2022), PO2223802 (26/11/2022), PO2224401 (7/12/2022); i lotti distribuiti da Granmercato: numero PO2222303 (scadenza 27/11/2022), PO2223702 (12/12/2022), PO2224309 (25/12/2022), PF2227316 (09/01/2023).

Cosa fare se si sono acquistati i lotti di mortadella

Se avete acquistato confezioni di mortadella di Veroni appartenenti ai lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

L’invito è di restituirlo in tutte i punti vendita: la spesa sarà anche in assenza dello scontrino. Oppure sarà proposta una sostituzione.

Per ulteriori informazioni, l’invito di Veroni è di scrivere alla seguente mail: servizioclienti@veroni.it.