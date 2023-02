Il testosterone è uno degli ormoni più importanti dell’organismo. Nei maschi ha diverse funzioni, tra cui lo sviluppo dei tratti fisici maschili e la regolazione dell’umore. Inoltre, alimenta la libido negli uomini.

Il testosterone è importante per la salute sessuale delle donne, ma ha anche un impatto sulla salute delle ossa e delle ovaie. Gli uomini producono più testosterone delle donne, quindi il calo dei livelli di questo ormone può avere un impatto maggiore sulla salute degli uomini.

Cause

La carenza di testosterone (ipogonadismo) può essere causata da problemi primari dei testicoli o da problemi secondari che coinvolgono l’ipotalamo, l’ipofisi o entrambi. Entrambi i casi possono essere causati da un’ampia varietà di problemi, dai quelli genetici ai traumi e allo stile di vita.

Calo della libido

Naturalmente, altri fattori come lo stress o la depressione possono ridurre la libido. Ma se si verifica un calo inaspettato del desiderio sessuale, la colpa potrebbe essere dei bassi livelli di testosterone.

Meno erezioni

Se si hanno meno erezioni o non si riesce a mantenerne una, potrebbe essere un segno di bassi livelli di testosterone. Gli uomini possono avere un’erezione in diversi contesti, non solo quando sono stimolati sessualmente, quindi se la frequenza diminuisce è motivo di preoccupazione.

Tuttavia, anche se i bassi livelli di testosterone possono contribuire alla disfunzione erettile, di solito non ne sono la causa diretta. Anche l’aterosclerosi e i problemi di salute mentale devono essere esclusi prima di formulare una diagnosi di basso livello di testosterone.

Diminuzione del volume dell’eiaculato

In media, gli uomini eiaculano ogni volta tra 1,5 e 4,5 millilitri di seme. È importante ricordare che il volume dell’eiaculato varia a seconda dell’età e della frequenza dell’attività sessuale, ma una diminuzione della quantità di liquido può segnalare problemi alla ghiandola prostatica o alle vescicole seminali.

Sviluppo del seno

Il seno maschile può svilupparsi a qualsiasi età, ma con l’avanzare dell’età o se i livelli di testosterone diminuiscono per altri motivi il seno maschile può diventare più comune.

Gli uomini possono anche avere una pseudoginecomastia, ovvero un accumulo di grasso nella zona (anche se questa condizione può essere correlata a bassi livelli di testosterone).

Affaticamento

Il testosterone basso può essere la causa della stanchezza cronica, soprattutto se sono state escluse altre cause. Gli uomini che hanno livelli più elevati di testosterone tendono ad essere più attivi fisicamente.

Il testosterone basso può portare a una riduzione della massa muscolare, a una diminuzione della densità ossea e a un indebolimento dei muscoli. Questi effetti si manifestano nel tempo e hanno un forte impatto sulla qualità della vita, ma possono anche essere accelerati dall’aumento di peso, soprattutto se la persona rimane sedentaria.

Problemi a dormire

Gli uomini di tutte le età possono avere problemi a dormire se i loro livelli di testosterone sono bassi. Svegliarsi spesso durante la notte e l’insonnia in generale sono entrambi segnali di un problema ormonale.

Il legame tra sonno e testosterone è fondamentale: I livelli di testosterone sono più alti durante la notte. È possibile che uno degli effetti degli elevati livelli di cortisolo sia rappresentato dai disturbi del sonno, con conseguente riduzione del testosterone.

Anche le donne hanno il testosterone

Sebbene si tenda a pensare al testosterone come a un ormone maschile, anche le donne ne sono dotate. Infatti, questo è il principale ormone responsabile della libido nelle donne, oltre a svolgere un ruolo nella salute delle ossa e delle ovaie.

Il testosterone è prodotto dalle ovaie e dalle ghiandole surrenali nelle donne, che ne producono da 10 a 20 volte meno degli uomini, ma sono comunque interessate da livelli alti o bassi di questo ormone.

Un basso livello di testosterone nelle donne può causare problemi sessuali come la perdita della libido, cicli mestruali irregolari e secchezza vaginale. Contribuisce inoltre allo sviluppo dell’osteoporosi.

Trattamento

Sebbene la maggior parte delle donne non cerchi un trattamento per il testosterone basso, l’ipogonadismo maschile, con i suoi sintomi più gravi, può talvolta essere trattato.

Il trattamento dipenderà dalla causa principale dei bassi livelli di testosterone, che dovrebbe essere discussa con un medico qualificato. Possono essere prescritti cambiamenti dello stile di vita e talvolta terapia sostitutiva del testosterone (o ottimizzazione del testosterone).