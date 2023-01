Lo zenzero ha un sapore dolce e pungente: ma questa saporita radice fa bene alla salute, soprattutto a quella del cuore? Più che come ingrediente a sé stante, lo zenzero è un complemento gustoso per i cibi sani, che li rende ancora più saporiti.

In una recensione approfondita, l’American Heart Association esamina i pro e i contro dello zenzero: “Lo zenzero non deve essere il protagonista di un pasto sano; funziona bene come membro del cast di supporto”, scrivono per usare una metafora cinematografica.

L’uso dello zenzero come integratore ha stimolato molte ricerche, ma pochissime indagini come ingrediente alimentare.

Kristina Petersen, esperta di nutrizione presso la Texas Tech University di Lubbock, afferma che alcuni studi clinici hanno dimostrato che dosi molto elevate di zenzero, soprattutto se consumate come integratore, possono migliorare i livelli di colesterolo nel sangue.

Alcuni studi hanno dimostrato che gli integratori di zenzero possono migliorare la pressione sanguigna e contribuire a mantenere livelli sani di glucosio nel sangue. Sebbene pochi studi abbiano esaminato i potenziali effetti collaterali, la ricerca non ha stabilito un chiaro legame tra la taurina e le conseguenze negative per la salute.

Petersen ha condotto una ricerca che ha dimostrato che l’aggiunta di erbe e spezie, tra cui lo zenzero, alla tipica dieta occidentale può migliorare la salute, abbassando la pressione sanguigna negli adulti che avevano un rischio più elevato di malattie cardiache.

Anche se l’effetto specifico dello zenzero non è stato identificato, questi risultati suggeriscono che “incorporare lo zenzero nella dieta o aggiungerlo agli alimenti per esaltarne il sapore può avere effetti benefici sulle malattie cardiache”.

Aggiungendo lo zenzero a cibi sani, come le verdure, potreste scoprire che hanno un sapore migliore del solito e quindi aumentarne l’assunzione.

Lo zenzero si sposa bene con tutta una serie di verdure diverse, in particolare con le carote. Si abbina bene anche al pollo, fonte di proteine, e alle patatine fritte!