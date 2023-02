L’Unione Europea (UE) si sta preparando a vietare la vendita di integratori di vitamina B6 in dosi più elevate, che secondo i sostenitori possono ridurre il rischio di Alzheimer e i sintomi associati alla sindrome premestruale.

Alla luce di questi fatti e al fine di ridurre i potenziali rischi per la salute pubblica associati alla tossicità della vitamina B6 a livelli più elevati di quelli precedentemente stabiliti in alcuni Paesi, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha proposto di ridurre il suo Livello Superiore Tollerabile per questo nutriente – la quantità massima giornaliera ritenuta sicura per un uso a lungo termine da tutte le fonti (cioè alimenti e integratori) – da 100 mg al giorno a più della metà: ad appena il 25%.

Il nuovo livello proposto è molto più basso di quello precedente, stabilito dal Comitato Scientifico per l’Alimentazione. È anche molto inferiore a quello considerato sicuro in America, per l’esattezza circa 100 mg al giorno.

Nella sua risposta alla consultazione dell’EFSA sul futuro degli integratori alimentari in Europa, ANH-Europe ha evidenziato gravi difetti procedurali nell’approccio dell’agenzia.

Il direttore scientifico Robert Verkerk Ph.D., ha dichiarato:

“La Commissione ha chiesto all’EFSA di rivedere il livello sulla base di nuove prove e metodologie scientifiche, ma l’EFSA ha ignorato queste riforme e ha utilizzato vecchi dati scientifici screditati o irrilevanti. Tra queste, uno studio condotto più di 45 anni fa che esaminava la reazione di cinque cani beagle a varie dosi di fenilpropanolamina (PPA)”.

Il Dr Verkerk ha aggiunto,

“Inoltre, l’EFSA vuole applicare un nuovo standard di sicurezza per tutte le forme di vitamina B6, al fine di proteggere le persone da qualsiasi rischio di neuropatia periferica, un disturbo che è stato collegato solo a una forma di piridossina, e solo quando sono state assunte megadosi (1000 mg+) per periodi prolungati”.

ANH Europe sostiene che sarebbe giuridicamente sproporzionato se la Commissione Europea o gli Stati membri tentassero di abbassare i livelli di tutte le forme, in particolare della forma piridossale 5′-fosfato (la forma bioattiva), sulla base di questo abbassamento del TUL.

Il direttore di ANH Europa, il dottor Nick van Ruiten, si è detto preoccupato dalla proposta.

“Si tratta di un terreno molto scivoloso per la libera scelta e la cura di sé nell’UE. Sulla base di dati scientifici inoppugnabili che dimostrano che dosi più elevate di B6, B12, folato e acidi grassi Omega-3 riducono il rischio di declino cognitivo/Alzheimer – insieme a molte altre vitamine che rientrano in normative simili (come la K1) – questo stabilisce un divieto generalizzato di tutti gli integratori vitaminici al di fuori delle pillole. Considerando il gran numero di donne che assumono la B6 per alleviare i sintomi della sindrome premestruale e la sua sicurezza quando viene utilizzata in questa forma (coenzima), la proposta dell’EFSA sembra insensata”.

ANH Europe e altre organizzazioni che hanno criticato la proposta dell’EFSA sperano che questi gruppi riescano a influenzare il parere finale. In caso contrario, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero presto abbassare i propri limiti, come hanno fatto in risposta alle pressioni dei consumatori.

La Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di spingere per l’armonizzazione dei livelli di vitamine e minerali in tutta l’Unione Europea, un piano che è in cantiere dal 2002, quando è stata approvata la direttiva.