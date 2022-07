In questo periodo dell’anno, caratterizzato dal grande caldo e di grande stress per il nostro organismo, uno strumento indispensabile di supporto alle nostre attività quotidiane è rappresentato dal Magnesio Supremo. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo prodotto prezioso!

Cos’è il Magnesio Supremo

È un integratore alimentare a base di magnesio (precisamente, magnesio carbonato) e acido citrico. Versato in acqua, libera citrato di magnesio, un composto che viene assorbito molto facilmente dall’organismo e che ha molte proprietà interessanti, come vedremo più avanti.

Il magnesio è un minerale molto importante per il benessere della persona e riveste una funzione importante nei processi metabolici del corpo. A volte è necessario introdurre nell’organismo dosi extra di magnesio, attraverso integratori come il Magnesio Supremo.

Dove si trova il magnesio?

La prima fonte di magnesio da cui attingiamo è l’alimentazione. Questo minerale, infatti, si trova in maggiore quantità in alimenti come:

legumi

verdure a foglia verde

cereali integrali

anacardi

semi di zucca

cacao

sgombro

semi di girasole

banane

In più, come regola generale, si può tenere a mente che il magnesio si trova in quantità più elevate in tutti gli alimenti ricchi di fibre.

Quando serve

L’assunzione del Magnesio Supremo è molto consigliata nella stagione estiva. C’è infatti tutta una serie di condizioni, solitamente accentuate del caldo, che richiedono un grande dispendio di magnesio al corpo. Ecco perché in casi di affaticamento mentale e fisico è importante l’uso di un integratore come il Magnesio Supremo.

Il Magnesio Supremo è particolarmente indicato in caso di:

crampi

stitichezza

spossatezza

insonnia

mal di testa

dolori pre-mestruali

agitazione

sbalzi d’umore

Proprietà e benefici

Il magnesio stimola la produzione di oltre 300 enzimi e favorisce il metabolismo di molti nutrienti basilari, zuccheri, proteine, grassi, carboidrati. Serve a regolare l’assunzione e l’assorbimento del calcio e a garantire il normale apporto di elettroliti nei muscoli: una funzione fondamentale a combattere irrigidimenti e crampi, che spesso sono proprio dovuti a stress, affaticamento o a scarsi sali minerali.

Non solo: il magnesio facilita l’assorbimento delle vitamine B,C,D,E ed è di grande aiuto contro la stitichezza ripristinando l’equilibrio acido-basico gastrointestinale.

Modo d’uso

Il Magnesio Supremo è facile e piacevole da assumere: è sufficiente scioglierne un cucchiaino da caffè dn acqua calda, una a due volte al giorno.

L’apporto di due cucchiaini al giorno è di 430mg di magnesio, ovvero il 114,6% dei Valori Nutritivi di Riferimento per una persona adulta.

Controindicazioni

L’assunzione del Magnesio Supremo è ben tollerata dall’organismo di tutte le età e non ci sono particolari controindicazioni. È bene comunque non superare le dosi massime raccomandate dal produttore.