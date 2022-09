Facile pensare che il cibo abbia un ruolo importante in problematiche come stipsi o reflusso, ma chi penserebbe mai che l’alimentazione possa condizionare il mal di testa?

E invece è proprio così.

Limitando alcuni alimenti, preferendone altri e facendo attenzione anche allo stile di vita potremmo migliorare gli episodi di cefalea.

Cibi da evitare per il mal di testa

Tra i cibi da evitare ci sono quelli difficilmente digeribili, ma anche quelli che contengono sostanze vasodilatatrici, nitrati, tiramina, glutammato e tannini.

Per questo sarebbe bene limitare il consumo di:

Cioccolata

Frutta secca da guscio

Agrumi, mele e banane

Cipolle

Dado da brodo

Cibo orientale

Formaggi stagionati, panna, yogurt

Carni rosse e insaccati

Alcolici

Caffè

Cibi per combattere il mal di testa

Combattere il mal di testa con l’alimentazione è possibile evitando alcuni cibi e aumentando, invece, il consumo di altri. Tra questi ci sono quelli ricchi di magnesio (a volte alla base delle cefalee può esserci una carenza di questo elemento) e di calcio, ma anche quelli a base di carboidrati complessi e di fibre.

Via libera quindi a:

Legumi (soprattutto lenticchie)

Cereali (riso integrale, avena, miglio)

Frutta facilmente digeribile (ciliegie, prugne, ecc)

Pesce fresco

Carne bianca

Centrifugati

Verdura fresca

La cottura fa la sua parte

Non solo cosa mangiamo e quanto ma anche come lo cuciniamo. Anche la cottura può influenzare i mal di testa. Evitiamo quindi tipi di cotture troppo elaborate e difficili da digerire, come quelle che richiedono molti grassi, la frittura, ma anche la cottura alla brace o la brasatura. Preferiamo invece cotture più leggere, come quella al vapore.

Consigli utili contro il mal di testa

L’alimentazione può giocare un ruolo fondamentale nell’alleviare o evitare attacchi di cefalea ma, ancora una volta, deve essere accompagnata da un corretto stile di vita.

Ecco alcuni consigli per prenderti cura di te e prevenire quei fastidiosi e dolorosi mal di testa:

Dormi circa 7-8 ore ogni notte , cercando di avere un sonno regolare.

, cercando di avere un sonno regolare. Prenditi cura della tua postura , soprattutto se passi molte ore seduto.

, soprattutto se passi molte ore seduto. Cerca di fare esercizi che distendano i muscoli (yoga, pilates).

che distendano i muscoli (yoga, pilates). Evita di stare molto tempo davanti al computer o alla TV, e cerca di fare delle pause per far riposare la vista.

per far riposare la vista. Fai attività rilassanti .

. Evita sbalzi di temperatura .

. Bevi molta acqua.

Infine, mangiare lentamente migliora quindi notevolmente il processo digestivo, evitando l’insorgere di acidità di stomaco, gonfiori addominali, testa pesante, sonnolenza. Inoltre aiuta a ridurre il rischio di obesità e, infine, affina la sensibilità ai sapori e agli aromi».