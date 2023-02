Si tende a pensare alla dieta come a qualcosa che si fa rinunciando a tutti i cibi preferiti, piuttosto che gustarne di nuovi.

La pasta è diventata uno degli alimenti più temuti dalle persone che cercano di perdere peso, ma diversi studi hanno scoperto che, se consumata con moderazione, non fa ingrassare più di altri alimenti ricchi di carboidrati.

Per esempio, la pasta integrale può far sentire più sazi rispetto alla pasta bianca e può aiutare a perdere peso.

Gli esperti sottolineano che la pasta, ricca dei tanto vituperati carboidrati, fornisce all’organismo una preziosa fonte di energia che non può essere sostituita. E dicono che una dieta sana dovrebbe garantire un corretto apporto energetico sfruttando tre elementi principali. Si raccomandano che il 45-65% dell’apporto energetico totale giornaliero provenga dai carboidrati, il 20-35% dalle proteine e il restante 20-25% dai grassi.

Ma quanta pasta possiamo mangiare ogni giorno? Cominciamo col considerare che, secondo gli esperti, 145 grammi di pasta cotta contengono: 38 grammi di carboidrati, 7,7 grammi di proteine e 0,6 grammi di grassi.

Poiché la cottura può rendere più disponibili per l’assorbimento alcuni nutrienti, sali minerali e vitamine (ad esempio la B1 e la B9), è meglio evitare di mangiare altri carboidrati raffinati – soprattutto quelli dei dolci – per non perdere alcuni dei nutrienti utili presenti nei cereali.

Naturalmente, non bisogna esagerare con tutti gli alimenti. Ma è dimostrato che mangiare regolarmente la pasta aiuta a perdere peso: L’ideale è alternare pasta integrale e bianca a ogni pasto per calibrare l’apporto calorico.