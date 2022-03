Se vuoi potenziare il tuo sistema immunitario, stroncare raffreddore e mal di gola ai primi sintomi e mantenere in salute il tuo cavo orale, allora dovresti provare la propoli.

La propoli è prodotta dalle api ed è perciò composta principalmente da secrezioni resinose che le api raccolgono sugli alberi (pioppi, abeti, olmi, betulle, ecc.) e che poi mescolano con saliva e cera. Le api utilizzano questa sostanza nei loro alveari sia come materiale da costruzione sia come antisettico.

La propoli viene infatti applicata per “sterilizzare” l’alveare, in particolare l’entrata delle cellette destinate ad accogliere le uova, oppure per evitare la decomposizione di eventuali animaletti “intrusi” riusciti a penetrare nell’alveare, uccisi dalle api, ma troppo pesanti per poter essere trascinati fuori.

Cosa contiene



Con il variare del periodo di raccolta, del tipo di vegetazione e della specie di resina varia anche la composizione chimica della propoli, come anche il colore, l’aroma e il sapore. In generale, si possono individuare, oltre a resine e balsami (50 per cento) e cere (30 per cento), un 10 per cento di sostanze volatili (per lo più oli essenziali) e un 10 per cento di materiali organici (per esempio i flavonoidi), pollini, minerali e vitamine.

I flavonoidi hanno un ruolo molto importante perché assicurano alla propoli gran parte delle sue proprietà antimicrobiche. In passato la spiccata azione antibatterica e antifungina della propoli veniva assegnata agli oli essenziali presenti nella propoli, ma oggi è stato provato come sono proprio i flavonoidi e in particolare la galangina (di cui è ricca la propoli raccolta nei boschi di latifoglie) e la pinocembrina (presente soprattutto nella propoli proveniente dalle conifere) ad assicurare alla propoli le sue preziose proprietà antimicrobiche.



A seconda della sede di raccolta il colore della propoli varia dal giallo-verde (quando prevalgono i pini) a rossastro (prevalenza di pioppi) fino al nero (prevalenza di betulle) con tutte le sfumature possibili tra i diversi colori. Così anche l’odore, molto aromatico, muta in base alle sostanze resinose presenti. Lo stesso vale per il sapore che dal tipico acre-amaro arriva fino al dolce. La consistenza della propoli dipende invece dalla temperatura ambientale, dura e friabile al freddo la propoli diventa malleabile appena la si manipola, malleabilità che aumenta man mano che la temperatura si avvicina ai 30°C. A temperature superiori diventa appiccicosa e viscosa, mentre a 65-70°C fonde.

L’antibiotico naturale: a cosa serve



La propoli, se impiegata alle idonee concentrazioni, è in grado di esercitare diverse azioni. Prima di tutto è uno dei migliori antibatterici naturali con attività sia batteriostatica sia battericida: impedisce infatti la moltiplicazione dei germi e li uccide, e stimola i processi immunitari. Definito “antibiotico naturale”, svolge anche una valida azione su molti ceppi di virus, tra cui molti virus influenzali e parainfluenzali, alcuni rhinovirus e il virus responsabile dell’herpes simplex: in particolare ne inibisce la crescita e ne rallenta la moltiplicazione.



Il suo utilizzo principale è contro il mal di gola, le affezioni delle vie repiratorie (faringiti, tracheiti e tonsilliti) e le affezioni del cavo orale (gengiviti, infiammazioni della lingua e del palato). 20-30 gocce disciolte in acqua o in una tisana sono un vero toccasana. Per la prevenzione delle malattie da raffreddamento delle prime vie aeree può essere associata alla Rosa Canina (fonte naturale di vitamina C), al Ribes Nero (ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiallergiche) e all’Eucalipto (svolge un’azione balsamica ed espettorante).



La propoli ha anche un’azione antimicotica, ossia è attiva su molti funghi che interessano lo strato superficiale della pelle, in particolare sulla Candida. È meno efficace sui funghi che si trovano in profondità. Da sempre, poi, questa sostanza è stata impiegata sottoforma di unguento e pomata come cicatrizzante e disinfettante grazie alla notevole capacità di stimolo della rigenerazione dei tessuti in caso di ferite e piaghe.

Sempre grazie all’azione dei flavonoidi che irrobustiscono le pareti capillari, infine, la propoli svolgerebbe un’azione di prevenzione della permeabilità e fragilità capillare.La presenza di fenoli consentirebbe l’impiego della propoli anche nella conservazione dei grassi e degli alimenti in genere in sostituzione degli additivi chimici. Oltre a queste proprietà la propoli migliorerebbe la secrezione dei succhi gastrici, favorisce la diuresi e l’assimilazione della vitamina C.

Come si usa

La propoli si trova in vendita in erboristeria e in farmacia sotto forma di tintura madre, da assumere in gocce per uso interno o per applicazioni topiche. Oltre alla tintura, in commercio si trovano facilmente sciroppi alla propoli, capsule e compresse contenenti estratti di propoli, propoli spray, creme e unguenti alla propoli. Gli sciroppi e gli spray alla propoli si utilizzano per combattere tosse e mal di gola, ma la propoli spray è ottima anche per applicazioni localizzate, come anche la tintura madre.

Per applicare la propoli pura sulla pelle, se ne versa una piccola quantità su un bastoncino di cotone da tamponare sull’area da trattare. Due o tre applicazioni ravvicinate nell’arco della giornata sono in genere sufficienti a far rimarginare piccole ferite e foruncoli e a curare l’herpes e le afte, risolvendo le lesioni, il bruciore e il dolore. Per applicazioni su aree estese, poiché la propoli tende a macchiare e a lasciare la pelle appiccicosa, si consiglia di ricorrere a creme e unguenti alla propoli, dalla texture più confortevole.

La propoli in gocce, aggiunta all’acqua, diventa poi un efficace collutorio da utilizzare per risciacqui di bocca e gola per trattare gengiviti, stomatiti, ascessi, mal di gola, faringiti. In caso di irritazioni vaginali si fa invece ricorso a detergenti intimi alla propoli, che aiutano a prevenire infezioni ricorrenti e a velocizzarne la guarigione.

La propoli in capsule, compresse o caramelle masticabili da assumere per via interna è un aiuto contro infezioni batteriche, micotiche e virali: generalmente vi si fa ricorso per combattere il mal di gola, il raffreddore, la febbre e altri sintomi influenzali, ma può essere utile anche in caso di infezioni da funghi come la candida o batteriche, come la cistite, associata alle normali cure farmacologiche prescritte dal medico.

Anche se i benefici della propoli sono sensazionali, in passato sono stati riportati alcuni effetti collaterali.

Pare che possa essere problematica per chi soffre di asma. La propoli può aumentare i rischi di emorragie in chi prende medicinali che fluidificano il sangue o in chi ha disturbi emorragici. Dal momento che la propoli può rallentare la coagulazione del sangue, è bene smettere di prendere la propoli almeno due settimane prima di qualsiasi intervento chirurgico.

Inoltre se sei allergico al miele, ai prodotti delle api o ad alcuni tipi di alberi o fiori, non usare la propoli. In gravidanza, allattamento, in caso di malattie gravi o se stai assumendo medicinali consulta il tuo medico prima di prendere la propoli. Inoltre ricorda di acquistare sempre e solo propoli e rimedi erboristici da fonti sicure.