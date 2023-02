Mani e piedi freddi sono un problema comune a molte persone e possono essere fastidiosi, soprattutto nei mesi invernali. In alcuni casi possono essere sintomi di problemi di salute più gravi. Scopriamo insieme quando preoccuparsi e quando no.

Se le mani e i piedi sono costantemente freddi, e soprattutto se sono associati a intorpidimento, formicolio o dolore, questo potrebbe essere un sintomo di malattia vascolare periferica. Altre possibili cause sono l’ipotiroidismo, il diabete e la sindrome di Raynaud.

Quest’ultima è una condizione in cui i vasi sanguigni delle dita delle mani e dei piedi si restringono in risposta al freddo o allo stress, causando una riduzione del flusso sanguigno che può provocare intorpidimento, dolore o addirittura una fastidiosa sensazione di formicolio alle dita.

In generale, quindi, mani e piedi freddi potrebbero essere causati da una cattiva circolazione sanguigna. Fattori come la mancanza di esercizio fisico e il fumo possono contribuire a ridurre il flusso sanguigno nelle estremità, comprese le dita delle mani e dei piedi.

Nei momenti di maggiore stress, il corpo può restringere i vasi sanguigni delle estremità. Questo può provocare una sensazione di freddo e far sentire le mani o i piedi gelati, anche se in realtà non sono più freddi del solito.

Tuttavia, se le mani e i piedi freddi non sono accompagnati da altri sintomi come intorpidimento o dolore, non c’è da preoccuparsi. Tuttavia, se questi sintomi persistono o peggiorano, è meglio rivolgersi a un medico per determinare la causa del disagio.

Per alleviare il disagio della temperatura delle estremità, si possono indossare abiti caldi e comodi, aumentare l’attività fisica, smettere di fumare se si è fumatori e migliorare la dieta. Oltre ai benefici fisici, alcune tecniche di rilassamento, come lo yoga o la meditazione, possono aiutare a ridurre lo stress e a migliorare la circolazione sanguigna.